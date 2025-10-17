Gabriele D'Introno
Adriatica Industriale Virtus Corato, scocca l'ora del debutto casalingo

Sul parquet del PalaLosito ci sarà Manfredonia: parla il veterano D'Introno

Corato - venerdì 17 ottobre 2025 12.42 Comunicato Stampa
Debutto casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato che sul parquet del PalaLosito, dopo la vittoria di domenica scorsa ad Altamura, si prepara ad affrontare Manfredonia, squadra con cui lo scorso anno si giocò il primato in regular season ed ai playoff.

Una gara importante ed un avversario che ben conosce Gabriele D'Introno, tra i protagonisti sia ad Altamura che lo scorso anno in maglia coratina: "Manfredonia è un'ottima squadra destinata a fare un buon campionato per questo mi aspetto una partita dura. Nonostante l'incrocio capiti solo alla seconda giornata mi aspetto un test avvincente, di livello, contro una formazione che già l'anno scorso ci ha messo in difficoltà".

Gabriele è ormai uno dei senatori della squadra, in cui milita da ormai molti anni. Avrebbe potuto andar via quest'estate, ha avuto richieste anche importanti, ma ha deciso di restare e continuare con ancora più convinzione a sposare la causa biancoblu: "Ormai il legame con la Virtus è davvero qualcosa di speciale. Questo sarà il quinto anno con questa canotta e ritrovare ad ogni inizio stagione compagni ed amici con cui hai condiviso numerose avventure è davvero qualcosa di unico. Siamo un bel gruppo (dentro e fuori dal campo) e personalmente reputo questo sia molto importante".

In chiusura di questa chiacchierata non potevamo non chiedere, a lui che è stato uno dei protagonisti in campo, un giudizio sul match d'esordio in terra murgiana. Ecco le sue parole a riguardo: "Rompere il ghiaccio non è mai semplice soprattutto in un campo diverso come quello di Altamura. Penso che la nostra sia stata una buona prestazione per larghi tratti ma allo stesso tempo ci abbia lasciato ottimi spunti su cosa poter ancora migliorare. L'ingresso di Cuomo, Allegretti e Eremita ha rimescolato un po' gli equilibri ma penso la squadra abbia intrapreso la strada giusta".

La gara si disputerà sabato 18 ottobre alle ore 19 al PalaLosito e sarà arbitrata dai signori Lorusso di Altamura (BA) e Pirro di Bari
