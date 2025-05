Agli spareggi nazionali la Fas Basket Corato Under 17 Eccellenza

Continuano ad arrivare soddisfazioni e risultati per il, che non tradisce e regala ancora un appuntamento con la storia alla società del presidente. A giocarselo questa volta saranno i ragazzi dell'che, come i loro "fratelli maggiori" della 19 eccellenza circa un mese fa, sono arrivati a un passo dalle finali nazionali e si giocheranno l'accesso nello spareggio nazionale in programma il 25 maggio a Montemarciano.Un traguardo che i coratini si sono guadagnati al termine di ben quattro step e tanti mesi di lavoro quotidiano agli ordini di coache coach. Il gruppo, infatti, si è formato ad agosto, assemblandosi come squadra giorno dopo giorno e andando subito in campo venti giorni dopo il primo allenamento. Un gruppo nuovo, formato da ragazzi di Corato - come il capitano di questa squadra,da ragazzi italiani provenienti da altre regioni e da ragazzi stranieri, alcuni arrivati a inizio anno e altri che si sono aggiunti in corso d'opera, come. Un insieme di giocatori diventato gruppo prima e squadra poi, in otto mesi di gare a ritmo serrato e vincente.Quattro step, dunque, superati dai coratini, a cominciare dal girone eliminatorio e da quel primo match contro Bari a fine settembre. L'inizio di una cavalcata che porterà Corato al primo posto, maturato nel decisivo scontro diretto in casa contro Bisceglie e all'imbattibilità del PalaLosito. 34 punti, 17 vittorie su 22 gare e accesso al primo barrage per le final four regionali, conquistate battendo nettamente il Basket Francavilla 1963. Poi le final four regionali in cui Corato arriva terza, superata solo dai futuri campioni regionali di Lecce. Battendo, però, Brindisi, i coratini si garantiscono l'accesso ai gironi interregionali proprio contro Lecce e altre forti avversarie come Lanciano, Avellino e due squadre romane. Al termine di altre dieci giornate, Corato arriva seconda, dopo un esaltante cammino che la vede a lungo capolista e, alla fine, arrendersi soltanto al Lanciano, per altro battuto, ironia della sorte, sia all'andata sia al ritorno. Una stagione strepitosa da 26 successi in 35 partite ufficiali che ora porta i ragazzi diallo spareggio.Sede dello spareggio sarà come detto il PalaMenotti di Montemarciano, piccolo comune in provincia di Ancona, da dove si definiranno le partecipanti alle finali nazionali che si giocheranno a Chiusi (AR) dal 16 al 22 giugno prossimo.Ancora sconosciuti l'orario della partita e l'avversaria dei coratini che affronteranno, però, una tra Panormus, campione del girone Sicilia – Calabria, e la perdente tra Armani Milano e Apu Udine. Non, quindi, un avversario facile per la Fas Basket Corato che, però, proverà a rendere storica la data del 25 maggio. Mai infatti nei suoi 63 anni di storia la società coratina è arrivata alle finali nazionali di nessuna categoria. Occasione, pertanto, importante che sicuramente i coratini non vorranno lasciarsi sfuggire.