Fas Basket Corato, bella vittoria contro Castellaneta

Ultimo match firmato dal capitano Nicolò Basile

Corato - lunedì 2 marzo 2026 14.07 Comunicato Stampa
Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Fas Basket Corato nella gara giocata contro Castellaneta. 71-69 il finale di un match complicato, giocato con grinta e determinazione dai coratini contro un avversario tosto e difficile., ora raggiunto a quota 18 e sorpassato in virtù del doppio successo neroverde negli scontri diretti.

Si parte con i primi 3 punti di Ojo, pareggiati subito da Corral. Gli ospiti però in avvio si fanno preferire e conducono le danze con Corato che insegue spinta da Mulevicius. Il punteggio non è altissimo ma la gara è molto intensa. Ojo spinge gli jonici mentre Rapini e Corral tengono in scia Corato (12-13). Finale di quarto in cui un ottimo Rapini riporta i baresi a contatto mentre Manisi manca di un soffio la tripla del sorpasso (16-18 al decimo).

Secondo quarto in cui i baresi partono fortissimo. La tripla di Manisi e Paoletti confezionano in meno di 30 secondi il 5-0 con cui Corato sorpassa (21-18) e costringe coach Luisi al timeout. Sono però ancora i neroverdi con un ottimo Paoletti ad allungare. Diaz per gli jonici dopo oltre 2 minuti segna il canestro che ferma il break locale di 13.0 a cavallo dei due quarti.

Basile e Rapini (ottima la sua prova alla fine con 19 punti a referto) provano a mandare in fuga Corato ma gli ospiti rispondono e si riportano in scia con Diaz e Contini (31-28). Finale di quarto però a tinte neroverdi con la manovra dei ragazzi di Verile che trova nei soliti Rapini e Paoletti i perfetti esecutori dei giochi d'attacco. Il libero di Manisi manda poi le due squadre all'intervallo sul 39-32 per i locali.

Terzo quarto che si apre con Castellaneta che si fa preferire. Corato prova a gestire ritmi e vantaggio acquisito ma Postigo Lopez, chiamato a sostituire l'infortunato capitan Buono, non lo fa rimpiangere e tiene gli ospiti nel match assieme a Ojo.

Diaz da 3 riavvicina Castellaneta che si porta con Postigo ad un solo canestro di distanza. Manisi repsinge per ben due volte gli assalti ospiti che alla fine con la tripla di Tamulis e i liberi di Buo e Contini riescono però a trovare il nuovo vantaggio (55-57) nel tripudio dei tifosi tarantini. Capitan Basile si carica la squadra sulle spalle e prima con una tripla da distanza siderale e poi con un libero riporta avanti i suoi (60-59).

Postigo Lopez però dventa protagonista e trova uno strepitoso buzzer beater con una parabola da oltre 20 metri che centra la retina e rida il vantaggio agli ospiti a fine terzo quarto (60-62), la sciando di sasso compagni, avversari e l'intero PalaLosito.

Ultimo quarto molto equilibrato. Nessuna delle due squadre vuole perdere, il pallone pesa ad ogni azione sempre di più e si segna pochissimo. Mulevicius dopo 2 minuti riporta Corato in parità. Ojo riporta i suoi avanti ma come detto sono tanti gli errori da ambo le parti ed i minuti passano. Cabodevilla, Ojo e Paoletti portano il punteggio sui 66-66.

A questo punto sul match arriva la firma di capitan Nicolò Basile, che con una dalle sue triple fa esplodere il PalaLosito e spezza l'equilibrio (69-66) seguito a ruota da Corral che converte in 2 punti un prezioso rimbalzo offensivo segnando il 71-66. Sembra fatta per Corato ma Diaz per Castellaneta riapre la gara con una tripla.

L'ultima palla è per gli ospiti ma Ojo, il migliore dei suoi, fallisce per ben due volte il canestro del supplementare e regala il meritato successo ai coratini, che possono gioire assieme al proprio pubblico.

FAS BASKET CORATO - VALENTINO BASKET CASTELLANETA 71 – 69

CORATO: Manisi 8, Cabodevilla 2, Dip 2, Rapini 19, Braga n.e., Basile 15, Corral 6, Mulevicius 7, Bavaro n.e., Diaz, Capasso n.e., Paoletti 12. All. Verile Ass.All. Silvestrini

CASTELLANETA: Diaz 16, Ojo 19, Basile n.e., Postigo Lopez 7, Spina Diana , Buo 7, D'Apice 6, Casarola n.e., Tamulis 3, Buono 2, Contini 9 All. Luisi

ARBITRI: Marseglia di Mesagne (BR) e Tornese di Monteroni (LE)

PARZIALI: 16-18 39-32 60-62 71-69
