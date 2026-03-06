Fas Basket Corato
Fas Basket Corato, sfiorata la grande impresa a Reggio Calabria

Corato esce a testa altissima da un confronto che sembrava impossibile

Corato - venerdì 6 marzo 2026 14.59
Una grandissima Fas Basket Corato sfiora l'impresa al PalaCalafiore di Reggio Calabria arrendendosi alla capolista Viola soltanto 73-72 dopo una super prestazione e dopo aver tenuto in scacco la corazzata del girone per tutti i 40 minuti di gara. Decisivo il libero dell'ex Marini ma Corato esce a testa altissima da un confronto che sembrava impossibile e che invece i ragazzi di coach Marco Verile sono stati sul punto di vincere.

I coratini iniziano la gara senza alcun timore reverenziale, giocando con grinta e sostenuti da percentuali al tiro pesante altissime (6 triple nel primo quarto). Corral segna la prima tripla del quarto (3-5). la gara è in equilibrio ma Corato risponde e torna avanti con il gioco da 3 punti di Cabodevilla (10-11). Capitan Basile è on fire e due sue triple danno la prima svolta alla gara. La Viola prova a rispondere ma Corato come detto dall'arco è micidiale ed allunga con le triple di Mulevicius prima e Rapini poi (19-27). Il quarto si chiude col canestro di Laganà e i coratini avanti 21-27

Secondo quarto che si apre con Reggio che, grazie ai canestri di Laganà, entrato dalla panchina assieme a Clark, riporta i suoi in parità siglando 6 punti consecutivi (27-27). Mulevicius torna a far segnare Corato dopo il break reggino di 8-0 e la gara si fa equilibrata con i neroverdi che restano sempre nella scia della capolista. Clark rida il vantaggio ai suoi e la tripla di Zampa sembra certificare la prima fuga dei padroni di casa (38-31), ma Corato regge bene l'urto e con Dip prima ed una tripla di Paoletti poi resta a contatto e pienamente nel match (41-36). SI va all'intervallo lungo con i acalabresi avanti 45-38 ma la sensazione che Corato sia piu viva che mai.

Impressione confermata dai primi minuti del terzo quarto, in cui Corato imbriglia i calabresi e rimonta lo svantaggio con Paoletti, Dip ed una tripla di Corral (45-44). La tripla di Fernandez rida fiato alla Viola ma Corato è li e con altre due bombe in sequenza di Corral e Manisi torna a mettere la testa avanti (48-50). Reggio con Maresca ancora da 3 torna avanti ma i neroverdi giocano con personalità ed a viso aperto mettendo in difficoltà i locali e sbagliando anche alcune conclusioni di troppo. Nel finale sono i reggini a far gara di testa ma Corato è sempre li, con i canestri di Paoletti e Dip, e chiude il quarto sotto soltanto di 4 lunghezze (60-56).

Ultimo quarto in cui i coratini partono benissimo come nel quarto precedente. Reggio non trova la via del canestro ed i neroverdi con Paoletti, Cabodevilla e Rapini trovano un micidiale parziale di 0-8 con cui ribaltano gara e punteggio (60-64). Laquintana ferma la fuga ospite e pareggia a quota 64 ma Corato rimette la testa avanti con la tripla di capitan Basile (64-67). Reggio con Fernandez si riavvicina prima e pareggia poi a quota 69 dopo un altro canestro di basile per i coratini. La gara è sempre molto incerta, Corato tiene autorevolmente il parquet ma la capolista con la tripla di Maresca torna avanti (72-69). Sembra finita ma Corato non molla e trova con una tripla di Corral la nuova parità a quota 72. Quando sembra tutto pronto per l'overtime arriva il fallo su Marini che decide la gara. Il centro reggino quasi a fil di sirena segna il libero della vittoria calabrese e dei grandi rimpianti coratini, sconfitti si ma a testa altissima e con più che l'onore delle armi per una partita giocata da grande squadra alla pari o anche meglio di una delle corazzate del girone

VIOLA REGGIO CALABRIA - FAS BASKET CORATO 73 – 72
REGGIO CALABRIA: Agbortabi 2, Fiusco, Marangon 4, Laganà 17, Fernandez 13, Zampa 5, Marini 8, Maresca 6, Clark 6, Laquintana 12. All. Cadeo
CORATO: Manisi 8, Cabodevilla 5, Dip 6, Rapini 6, Braga ne, Basile 15, Corral 14, De Rossi, Mulevicius 5, Diaz, Paoletti 13. All. Verile Ass.All. Silvestrini
ARBITRI: Barbagallo di Acireale (CT) e Catalano di Pedara (CT)
PARZIALI: 21-27 45-38 60-56 73-72
