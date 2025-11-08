Calcio
B.Molfetta-Corato, Mastroviti carica: «Bisogna applaudire questa squadra. Sin qui sorprendenti»
I neroverdi cercano la terza vittoria consecutiva per agganciare la zona playoff
Corato - sabato 8 novembre 2025 14.13
Promozione, si scende in campo per la 10^giornata di campionato: il Corato, reduce dal prezioso successo casalingo contro il Noicattaro, è ospite del Borgorosso Molfetta, attualmente 12esimo in classifica ed in cerca del terzo risultato utile consecutivo. I neroverdi, d'altro canto, sono sesti, alla soglia di un sogno chiamato play-off, distante una sola lunghezza. La sfida si disputerà al 'Poli', con calcio d'inizio alle ore 11:00.
Il Corato, come detto, sta vivendo un periodo cruciale della stagione, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, contro Virtus Andria, Don Uva, Atletico Apricena e, come detto, Noicattaro. Nel mezzo l'unica sconfitta stagionale contro la Soccer Trani. Quella di domenica è una gara fondamentale per Dispoto e compagni, ambiziosi di agganciare il quinto posto, occupato momentaneamente dal Virtus Palese che, in questo turno, incontrerà il Molfetta.
Alla vigilia del match, è intervenuto ai microfoni societari mister Mastroviti, che carica così i suoi ragazzi: «Noicattaro? Abbiamo interpretato la gara in maniera perfetta, gestendo e colpendo nel momento giusto. Va fatto un applauso a questa squadra, che sta sorprendendo giornata dopo giornata. Sconfitta con il Trani? Il gruppo ne aveva risentito, ma la settimana successiva abbiamo saputo ricaricarli, come dimostrano i risultati delle ultime settimane. Borgorosso? È una squadra di categoria e difficile da affrontare. Li affronteremo senza timore, ancor più determinati e concentrati»
