B.Molfetta-Corato, Mastroviti carica: «Bisogna applaudire questa squadra. Sin qui sorprendenti»

, si scende in campo per la 10^giornata di campionato: il, reduce dal prezioso successo casalingo contro il Noicattaro, è ospite del, attualmente 12esimo in classifica ed in cerca del terzo risultato utile consecutivo. I neroverdi, d'altro canto, sono, alla soglia di un sogno chiamato play-off, distante una sola lunghezza. La sfida si disputerà al 'Poli', con calcio d'inizio alle oreIl Corato, come detto, sta vivendo un periodo cruciale della stagione, conpartite, contro Virtus Andria, Don Uva, Atletico Apricena e, come detto, Noicattaro. Nel mezzo l'unica sconfitta stagionale contro la Soccer Trani. Quella di domenica è una gara fondamentale per Dispoto e compagni, ambiziosi di agganciare il quinto posto, occupato momentaneamente dal Virtus Palese che, in questo turno, incontrerà il Molfetta.Alla vigilia del match, è intervenuto ai microfoni societari mister, che carica così i suoi ragazzi: «Noicattaro? Abbiamo interpretato la gara in maniera perfetta, gestendo e colpendo nel momento giusto.. Sconfitta con il Trani? Il gruppo ne aveva risentito, ma la settimana successiva abbiamo saputo ricaricarli, come dimostrano i risultati delle ultime settimane. Borgorosso? È una squadra di categoria e difficile da affrontare. Li affronteremo