Corato 2-2 Borgorosso Molfetta: neroverdi adesso in zona playout

Promozione, è terminata la 27esima giornata di campionato: il Corato, reduce dall'amara sconfitta esterna di Noicattaro, torna a fare punti, pareggiando nel match casalingo odierno contro il Borgorosso Molfetta: al 'Comunale' termina 2-2, in seguito ad una partita piuttosto divertente e ben giocata dai neroverdi, che si salvano nel finale.Con questo pareggio - il decimo stagionale - il Corato sale a quota 31 punti, scendendo però in 13esima posizione che, al momento, significherebbe playout. La zona retrocessione diretta è distante adesso due lunghezze. Neroverdi scavalcati in classifica dall'Atletico Gargano, vittorioso contro il Real Siti.Questa l'attuale situazione dal 10^ al 17^ posto: Molfetta 36, Atletico Gargano 33, Virtus Bisceglie 32, Corato 31, Lucera 30, Rutiglianese 30, Real Siti 30, Atletico Apricena 29. Ogni minimo punto sarà fondamentale, visto il costante equilibrio nella parte sinistra.Quanto alla cronaca, mister Doudou schiera l'undici composto da Zinfollino, Volpe, Suriano, Garbetta, Fanelli, Quercia, Daleno, Petrone, Tedone, Scardigno e Campitiello. Dopo soli 12', il Corato passa in vantaggio, grazie alla rete di Tedone che trafigge De Santis: 1-0. Al 25' però, il Borgorosso Molfetta ristabilisce la parità, grazie al tap-in vincente di Sallustio, che firma l'1-1, con cui si va a riposo.Nella ripresa regna un costante equilibrio, ma la sfida si riaccende nel finale: all'88' ci pensa Stefanelli a completare la rimonta, segnando l'1-2, ma il cuore del Corato batte forte in pieno recupero, quando l'arbitro assegna un calcio di rigore realizzato magistralmente da Fanelli: è 2-2 al 'Comunale'.