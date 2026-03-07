Corato-B.Molfetta, Como: «Siamo vivi, e attualmente salvi. Tifosi, aiutateci»

Promozione, si scende in campo per la 27esima giornata di campionato: il Corato, reduce dalla sconfitta esterna contro il Noicattaro, avrà bisogno di una prestazione perfetta per battere il Borgorosso Molfetta,sesto in classifica e prossimo ospite del 'Comunale'. La sfida si disputerà alle ore 15:00. Sarà determinante il supporto di tutti.Il Borgorosso Molfetta, allenato da mister Sigrisi, sta vivendo un ottimo periodo di forma, con due vittorie (San Marco e Virtus Bisceglie) ed un pari (Noicattaro), nelle ultime tre apparizioni. Sesta posizione in graduatoria, a quota 37 punti, gli stessi di Noicattaro, Norba Conversano e Don Uva. 11 vittorie, 4 pareggi e e 11 sconfitte in stagione.D'altra parte, il Corato arriva a questo match in seguito a tre sconfitte di fila, collezionate nei match contro Trani, Apricena e Noicattaro. Dodicesimo posto in classifica, a 30 punti. Punteggio condiviso con Atletico Gargano, Lucera, Rutiglianese e Real Siti. La zona retrocessione diretta dista dunque una sola lunghezza.Nella consueta conferenza stampa pre-partita sono intervenuti il Direttore Sportivo, Nico Como, ed il capitano, Ernesto Dispoto. Queste le principali dichiarazioni dei due, alla vigilia di questo importantissimo incrocio.Como: «Sconfitta di Noicattaro? Veniamo da tre ko consecutivi, ma non ne facciamo un dramma. Anche domenica scorsa abbiamo fatto una buona partita, la prestazione c'è stata, ancora una volta. Nonostante queste ultime partite, siamo vivi ed attualmente salvi. Sono molto fiducioso, e convinto che i ragazzi faranno una grande partita. L'ambiente deve aiutarci, mi riferisco ai tifosi, e soprattutto al tifo. Tutti devono remare nella stessa direzione»Dispoto: «Infortunio? Sto bene, nei prossimi giorni farò degli esami per capire se ho recuperato completamente dalla lesione. Spero di tornare presto ad aiutare la squadra. Purtroppo ci manca un po' di esperienza, ci sono partite in cui essa è mancata. Dobbiamo fare più punti possibili per mantenere la categoria. Il campo mi manca molto»