Basket Corato, Marco Manisi nella serie B Interregionale

Altro grande movimento di mercato in casa, che blinda e conferma un altro dei suoi gioielli della passata stagione. La società del presidente, infatti, comunica chefarà parte del prossimo roster neroverde per la serie B Interregionale.Una bellissima notizia per, per il ragazzo e per tutto il pubblico neroverde, conquistato dalle prestazioni in campo di Marco nell'ultimo scorcio della scorsa stagione.Nato a Grottaglie, classe 2002, playmaker di 186 cm dal buon tiro, giocatore pulito tecnicamente, ottimo passatore, ma anche mortifero nel tiro piazzato e dai 6,75 metri, come ben sanno i tifosi neroverdi che ha infiammato con le sue giocate, Marco è arrivato durante gli scorsi playout da piazza Armerina, integrandosi subito alla grande e fornendo un valido contributo alla salvezza neroverde.«Sono molto felice di aver deciso di rimanere» dichiara Marco «In primis mi ha convinto il progetto. La voglia da parte della società di lottare per qualcosa di importante mi piace e mi stimola molto a dare il massimo e la volontà di far bene è tanta. La decisione è arrivata negli ultimi giorni, ma devo dire che i contatti ci sono sempre stati fin dalla fine della stagione scorsa, nella quale appunto sono subentrato in corso d'opera. Sentivo di dover ancora qualcosa a questo pubblico e a questi tifosi, che mi hanno accolto come uno di loro facendomi subito sentire a casa. Tre mesi e 14 partite erano troppo poche per sdebitarmi e, quindi, ho scelto di legarmi ancora al Basket Corato. Ritrovo alcuni compagni di squadra della stagione scorsa, lo staff, il coach e la dirigenza che ringrazio per la fiducia riposta in me. Sta nascendo un buon team, con ottimi giocatori che stanno via via arrivando. Per quanto mi riguarda mi sento già carico, non vedo l'ora di tornare sul parquet. Sono molto carico, voglioso di far bene e regalare a questo splendido pubblico tante soddisfazioni insieme».Chiusura con una richiesta particolare da parte di Manisi, a cui tiene particolarmente: «La società ne è già al corrente, ma spero di poter avere la canotta numero 2. È un numero che mi ha sempre accompagnato sin dall'infanzia, a cui sono profondamente legato. L'ho avuto in tutti i team in cui ho giocato e mi ci sono ormai affezionato. Quando sono arrivato qui lo scorso anno era occupato, spero di poterlo indossare quest'anno».