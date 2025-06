Basket Corato, riconfermato Santiago Cabodevilla

Secondo tassello per il roster delstagione 2025/2026. Dopo la conferma di, arriva quella del primo under 19 della prossima stagione. Si tratta di, ala argentina classe 2007, che sarà anche il prossimo anno a disposizione die giocherà la sua terza stagione con la canotta neroverde.Cabodevilla, infatti, arrivò a Corato nel novembre del 2023 e, dopo una stagione di apprendistato, lo scorso anno è stato uno dei leader della formazione under 19 eccellenza. Secondo miglior marcatore del girone sud, con i suoi punti Cabodevilla ha contribuito a portare Corato agli spareggi nazionali per il secondo anno di fila.Anche nella complicata stagione di B Interregionale, sia pur in misura minore, Cabodevilla ha messo il suo mattoncino per arrivare alla salvezza. Nel suo palmares anche una convocazione ai mondiali under 17 giocati in Turchia nel 2024 con la sua Argentina.«Sono felice di poter giocare per il terzo anno di fila qui a Corato. È stata una scelta maturata dopo aver parlato con il coach, il presidente e la società. Il progetto che mi hanno presentato mi ha subito convinto. È un progetto vincente e stimolante per un ragazzo come me» parole chiare per un ragazzo dal futuro importante, ancora in maglia neroverde.«E così ho subito accettato e non vedo l'ora di ripartire. Sono molto motivato, dopo la scorsa stagione siamo in debito con i tifosi che vogliamo tornino a essere orgogliosi di noi. Il messaggio per loro è di starci vicino l'anno prossimo e di aiutarci a rendere il PalaLosito un fortino come nella seconda parte dello scorso anno».