Bit Mola-Corato, Strippoli: «Sfida difficile, dovremo dimostrare continuità e maturità»

, si scende in campo per la 13esima giornata do campionato: il, reduce dal preziosissimo pareggio esterno di San Marco, cerca adesso i tre punti, contro il(Norba Conversano), attualmente sesto in classifica, a quota 22 punti. I neroverdi, d'altro canto, sono, a 17. Quello del 'Caduti di Superga' si preannuncia dunque un delicato incrocio con vista playoff, per entrambe le squadre. Calcio d'inizio alle oreIl Corato di mister Mastroviti è alla ricerca di una vittoria che manca da tre turni, dalla sfida casalinga contro il Noicattaro, seguita da due sconfitte contro Borgorosso Molfetta e Cosmano Foggia, e dal pareggio della scorsa settimana a San Marco. Vincere domenica significherebbe dunque riavvicinarsi nuovamente alle zone di vertice.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Antonio: "Pareggio di San Marco? Sapevamo il loro valore, l'abbiamo interpretata nel modo giusto, non concedendo spazi. È stata una bella prova difensiva, conoscendo il loro attacco. Siamo stati all'altezza della partita""Mancata esperienza in alcune gare? Abbiamo una squadra giovane. A volte, nelle partite sporche, ci manca quel guizzo necessario per portare a casa il risultato. Posso dire che siamo sulla strada giusta. Bit Mola? Hanno una rosa importante, dovremo dimostrare continuità e maturità avuta a San Marco. Ci faremo trovare pronti"