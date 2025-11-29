Corato Calcio
Corato Calcio
Calcio

Bit Mola-Corato, Strippoli: «Sfida difficile, dovremo dimostrare continuità e maturità»

La sfida si disputerà al 'Caduti di Superga' di Mola: calcio d'inizio ore 16:00

Corato - sabato 29 novembre 2025 14.11
Promozione, si scende in campo per la 13esima giornata do campionato: il Corato, reduce dal preziosissimo pareggio esterno di San Marco, cerca adesso i tre punti, contro il Bit Mola (Norba Conversano), attualmente sesto in classifica, a quota 22 punti. I neroverdi, d'altro canto, sono ottavi, a 17. Quello del 'Caduti di Superga' si preannuncia dunque un delicato incrocio con vista playoff, per entrambe le squadre. Calcio d'inizio alle ore 16:00.

Il Corato di mister Mastroviti è alla ricerca di una vittoria che manca da tre turni, dalla sfida casalinga contro il Noicattaro, seguita da due sconfitte contro Borgorosso Molfetta e Cosmano Foggia, e dal pareggio della scorsa settimana a San Marco. Vincere domenica significherebbe dunque riavvicinarsi nuovamente alle zone di vertice.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Antonio Strippoli: "Pareggio di San Marco? Sapevamo il loro valore, l'abbiamo interpretata nel modo giusto, non concedendo spazi. È stata una bella prova difensiva, conoscendo il loro attacco. Siamo stati all'altezza della partita"

"Mancata esperienza in alcune gare? Abbiamo una squadra giovane. A volte, nelle partite sporche, ci manca quel guizzo necessario per portare a casa il risultato. Posso dire che siamo sulla strada giusta. Bit Mola? Hanno una rosa importante, dovremo dimostrare continuità e maturità avuta a San Marco. Ci faremo trovare pronti"
  • Usd Corato Calcio
Concluse a Corato le Giornate FAI per le scuole
29 novembre 2025 Concluse a Corato le Giornate FAI per le scuole
"La Grammatica della Meraviglia ": al via la rassegna al Teatro Comunale di Corato
29 novembre 2025 "La Grammatica della Meraviglia": al via la rassegna al Teatro Comunale di Corato
Altri contenuti a tema
Termina 0-0 tra Corato e San Marco: punto preziosissimo per i neroverdi Termina 0-0 tra Corato e San Marco: punto preziosissimo per i neroverdi Il Corato riduce la distanza dalla zona playoff, lontana cinque punti
San Marco-Corato, Mastroviti: «Sarà una battaglia. Il nostro obiettivo è salvarci» San Marco-Corato, Mastroviti: «Sarà una battaglia. Il nostro obiettivo è salvarci» Seconda contro nona: si prospetta una sfida difficile per i neroverdi
Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2 Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2 Con questa sconfitta, i neroverdi scivolano al nono posto in classifica
Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita» Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita» Scontro diretto al ‘Comunale’: zona playoff in vista per i neroverdi
Seconda sconfitta stagionale per il Corato: vince il Borgorosso Molfetta 5-1 Seconda sconfitta stagionale per il Corato: vince il Borgorosso Molfetta 5-1 I neroverdi, in seguito a questa sconfitta, scivolano al settimo posto
B.Molfetta-Corato, Mastroviti carica: «Bisogna applaudire questa squadra. Sin qui sorprendenti» B.Molfetta-Corato, Mastroviti carica: «Bisogna applaudire questa squadra. Sin qui sorprendenti» I neroverdi cercano la terza vittoria consecutiva per agganciare la zona playoff
Corato, altra prestazione d’alto livello: Noicattaro battuto 3-0 Corato, altra prestazione d’alto livello: Noicattaro battuto 3-0 I neroverdi accorciano sul quinto posto, distante adesso un solo punto
Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena» Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena» L’invito del presidente Colabella ai tifosi: “Supportate la squadra, ci serve il vostro calore”
Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta
28 novembre 2025 Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta
Il sindaco di Corato all’Assemblea Generale di Confindustria Bari e BAT
28 novembre 2025 Il sindaco di Corato all’Assemblea Generale di Confindustria Bari e BAT
Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte
28 novembre 2025 Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte
Il Consorzio C.R.O.P. per la valorizzazione delle eccellenze pugliesi anche all’estero
28 novembre 2025 Il Consorzio C.R.O.P. per la valorizzazione delle eccellenze pugliesi anche all’estero
Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato
28 novembre 2025 Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato
Corato è 'Made in Italy'
27 novembre 2025 Corato è 'Made in Italy'
Incidente sulla SP231: auto si ribalta
27 novembre 2025 Incidente sulla SP231: auto si ribalta
Una Vita senza Sbarre” racconti di sfide educative e riscatto umano
27 novembre 2025 Una Vita senza Sbarre” racconti di sfide educative e riscatto umano
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.