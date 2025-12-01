Cade ancora il Corato: passa il Bit Mola 1-0

Promozione, si è conclusa domenica 30 novembre la 13^giornata di campionato: il, reduce dalle due sconfitte consecutive contro Borgorosso Molfetta e Cosmano Foggia, e dall'ultimo pareggio contro il San Marco, cade nuovamente: al 'Caduti di Superga' di Mola passa il(Bit Mola), vittoriosograzie alla rete del giovanissimo Madio. In termini di classifica, i neroverdi scendono alposto, rimanendo a quota 17 punti, pochi per ambire alla zona playoff, distante adesso addirittura otto lunghezze.Il Corato, arrivato a questa sfida in seguito alla positiva prestazione di San Marco, valsa un prezioso pareggio, non riesce a tornare al successo: l'ultimo arrivato ormai quasi un mese fa, nella sfida casalinga contro il Noicattaro. Un primo tempo giocato piuttosto bene, con diverse occasioni pericolose create ma, nella ripresa, gli uomini di Mastroviti non sono riusciti ad imporsi, completamente in balia degli avversari che, con qualità ed organizzazione, sono riusciti ad ottenerepieno, in un match che avrebbe condizionato, e non poco, a livello morale.È tempo diin casa Corato? Chissà. Nel prossimo turno, al 'Comunale' arriva la, dodicesima in graduatoria, a tre punti dagli stessi neroverdi. Sarà dunque sfida playout. La posta in gioco sarà inevitabilmente tanta.