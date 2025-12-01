Corato Calcio
Cade ancora il Corato: passa il Bit Mola 1-0

I neroverdi crollano al nono posto in classifica, rimanendo a 17 punti

Corato - lunedì 1 dicembre 2025 07.40
Promozione, si è conclusa domenica 30 novembre la 13^giornata di campionato: il Corato, reduce dalle due sconfitte consecutive contro Borgorosso Molfetta e Cosmano Foggia, e dall'ultimo pareggio contro il San Marco, cade nuovamente: al 'Caduti di Superga' di Mola passa il Norba Conversano (Bit Mola), vittorioso 1-0 grazie alla rete del giovanissimo Madio. In termini di classifica, i neroverdi scendono al nono posto, rimanendo a quota 17 punti, pochi per ambire alla zona playoff, distante adesso addirittura otto lunghezze.

Il Corato, arrivato a questa sfida in seguito alla positiva prestazione di San Marco, valsa un prezioso pareggio, non riesce a tornare al successo: l'ultimo arrivato ormai quasi un mese fa, nella sfida casalinga contro il Noicattaro. Un primo tempo giocato piuttosto bene, con diverse occasioni pericolose create ma, nella ripresa, gli uomini di Mastroviti non sono riusciti ad imporsi, completamente in balia degli avversari che, con qualità ed organizzazione, sono riusciti ad ottenere bottino pieno, in un match che avrebbe condizionato, e non poco, a livello morale.

È tempo di riflessioni in casa Corato? Chissà. Nel prossimo turno, al 'Comunale' arriva la Virtus Bisceglie, dodicesima in graduatoria, a tre punti dagli stessi neroverdi. Sarà dunque sfida playout. La posta in gioco sarà inevitabilmente tanta.
