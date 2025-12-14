Corato, adesso è crisi vera: vince il San Severo 2-1

Promozione, nel pomeriggio di domenica 14 dicembre si è disputata la 15esima giornata di campionato: il, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque,, nel delicato incrocio salvezza contro il: al 'Ricciardelli' terminaper i padroni di casa, vittoriosi grazie alle reti di Consolazio e Ona. Inutile il gol di Terrone per riaprire la gara. Gli uomini di mister Rufini accorciano sugli stessi neroverdi in classifica, salendo a 14 punti.Adesso, il Corato: graduatoria alla mano, i neroverdi sono dodicesimi a quota, appaiati con Apricena, Molfetta e Noicattaro, agganciate alla zona, a sole tre lunghezze di distanza dalladiretta. Solamente una vittoria nelle ultime sette, l'ultima addirittura il 2 novembre, nella sfida casalinga contro il Noicattaro.Da quel momento, sconfitte contro Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Bit Mola, Virtus Bisceglie e, per concludere, quella odierna contro il San Severo. Nel mezzo l'unico punto guadagnato a San Marco. Èdunque per il Corato, che adesso dovrà essere bravo a ritrovare le proprie certezze.? Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.