Calcio
Corato, adesso è crisi vera: vince il San Severo 2-1
Neroverdi vicinissimi alla zona retrocessione
Corato - domenica 14 dicembre 2025 20.24
Promozione, nel pomeriggio di domenica 14 dicembre si è disputata la 15esima giornata di campionato: il Corato, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque, incassa la quarta batosta consecutiva, nel delicato incrocio salvezza contro il San Severo: al 'Ricciardelli' termina 2-1 per i padroni di casa, vittoriosi grazie alle reti di Consolazio e Ona. Inutile il gol di Terrone per riaprire la gara. Gli uomini di mister Rufini accorciano sugli stessi neroverdi in classifica, salendo a 14 punti.
Adesso, il Corato rischia grosso: graduatoria alla mano, i neroverdi sono dodicesimi a quota 17, appaiati con Apricena, Molfetta e Noicattaro, agganciate alla zona playout, a sole tre lunghezze di distanza dalla retrocessione diretta. Solamente una vittoria nelle ultime sette, l'ultima addirittura il 2 novembre, nella sfida casalinga contro il Noicattaro.
Da quel momento, sconfitte contro Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Bit Mola, Virtus Bisceglie e, per concludere, quella odierna contro il San Severo. Nel mezzo l'unico punto guadagnato a San Marco. È crisi profonda dunque per il Corato, che adesso dovrà essere bravo a ritrovare le proprie certezze. Cambio in panchina? Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.
