Corato, adesso si fa sul serio: secondo successo consecutivo. 0-1 al Don Uva

Promozione, si è chiusa domenica 12 ottobre la 6^giornata di campionato:, al termine di una gara che nascondeva non poche insidie per gli uomini di Mastroviti che, con questi tre punti, balzano al quinto posto in classifica, a quota 10, appaiati con Lucera, Atletico Apricena e Norba Conversano.La sfida del 'Di Liddo' è stata decisa da, centrocampista classe '05, match-winner che, al 35' della prima frazione, compie un vero e proprio eurogol, con una conclusione dalla distanza che termina all'incrocio dei pali. I neroverdi, al 38' del primo tempo, terminano i dieci uomini: doppio giallo per Suriano, episodio che, inevitabilmente, condiziona i restanti minuti di gioco.Il Corato però, nel momento di maggior difficoltà, rientra in campo cone, dopo più di un'ora giocatasi con l'uomo in meno, riesce nell'impresa, espugnando così il sintetico del 'Di Liddo'. Monumentale prestazione difensiva per i neroverdi, a partire dagli interventi di Zinfollino e capitan Dispoto, oltre al grosso sacrificio di tutti i restanti compagni di squadra.Tanto, per incassare bottino pieno: questi gli ingredienti principali di questa vittoria per il Corato che, dopo il successo della scorsa settimana contro la Virtus Andria, adesso non ha alcuna voglia di fermarsi, anzi. Domenica prossima, al 'Comunale', arriva la capolista imbattuta, in quella che si preannuncia una sfida storica, per una serie di motivi che non occorre citare ma, con questo entusiasmo, il Corato è pronto a sorprendere.