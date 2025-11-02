Corato Calcio
Corato, altra prestazione d’alto livello: Noicattaro battuto 3-0

I neroverdi accorciano sul quinto posto, distante adesso un solo punto

Corato - domenica 2 novembre 2025 17.57
Promozione, si è conclusa la 9^giornata di campionato: il Corato, in seguito all'ottima prestazione della scorsa settimana contro l'Atletico Apricena, si riconferma in grande forma, battendo, al 'Comunale', il Noicattaro, con un netto 3-0 firmato Campitiello, autore di una doppietta, e Scardigno. In termini di classifica, i neroverdi si avvicinano alla zona playoff, distante adesso solamente una lunghezza. Infatti, Dispoto e compagni sono adesso a quota 16 mentre, il Palese quinto, a 17.

Fondamentali i risultati del pomeriggio, che hanno accorciato ancor di più le zone di vertice, con il Trani che inizia ad avviare la propria fuga. In questo momento, la graduatoria recita, dal secondo al sesto posto, San Marco 20, Lucera 19, Cosmano Foggia 19, Virtus Palese 17 e Corato 16.

Quanto alla cronaca, al 19', su sviluppi di corner, la sbloccano i padroni di casa, con il destro di Campitiello che non lascia scampo all'estremo difensore del Noicattaro: 1-0. Si va a riposo con il vantaggio neroverde. Al 64' Scardigno serve in profondità Campitiello che, immolato verso la porta, non sbaglia: 2-0 e secondo sigillo personale. Al 77' lo stesso Scardigno chiude la partita, siglando la rete del definitivo 3-0.

Secondo successo consecutivo dunque per il Corato che, nel prossimo turno, sarà ospite del Borgorosso Molfetta, con il match che si disputerà domenica prossima, con calcio d'inizio fissato, per il momento, alle ore 11:00.
