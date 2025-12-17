Calcio
Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’
Calcio d’inizio alle ore 14:30: ingresso gratuito fino ai 16 anni
Corato - mercoledì 17 dicembre 2025 18.52
Promozione, si scende in campo per la 15esima giornata di campionato: il Corato, in piena crisi di risultati, cerca punti vitali. Al 'Comunale' arriva l'Atletico Gargano, in quello che si preannuncia uno scontro salvezza a tutti gli effetti, visto l'unico punto che separa le due squadre. La società di Vieste è infatti quindicesima a quota 16 mentre, i neroverdi, occupano la dodicesima posizione a 17. La sfida si disputerà al 'Comunale', con calcio d'inizio alle ore 14:30.
Il Corato di mister Mastroviti è entrato in un vortice di risultati negativi da cui non riesce ad uscire: sono addirittura quattro le sconfitte nelle ultime cinque di campionato, escludendo l'unico pareggio di San Marco. La vittoria manca dallo scorso 2 novembre, dalla partita casalinga contro il Noicattaro. Una crisi vera e propria, ma chissà che la scintilla non possa arrivare proprio nel delicato incrocio di giovedì.
L'Atletico Gargano, allenato da mister Sollitto, è anch'esso reduce da tre batoste consecutive (Borgorosso Molfetta, Soccer Trani, Noicattaro). Statistiche alla mano, per i giallorossi 5 vittorie sin qui, 1 pareggio e ben 9 sconfitte, con ventuno reti realizzate e ventuno subite.
Tramite un comunicato ufficiale, il Corato fa sapere che tutti i ragazzi fino ai 16 anni compiuti potranno entrare gratuitamente allo stadio. Accesso Libero anche per gli accompagnatori dei bambini fino ai cinque anni compiuti. La società intende invitare tifosi famiglie e tutti gli appassionati a rispondere presente, con l'obiettivo di sostenere la propria squadra in un momento molto delicato della stagione.
