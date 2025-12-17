Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’

Promozione, si scende in campo per la 15esima giornata di campionato: il, in piena crisi di risultati, cerca. Al 'Comunale' arriva, in quello che si preannuncia unoa tutti gli effetti, visto l'unico punto che separa le due squadre. La società di Vieste è infatti quindicesima a quota 16 mentre, i neroverdi, occupano la. La sfida si disputerà al 'Comunale', con calcio d'inizio alle oreIl Corato di mister Mastroviti è entrato in un vortice di risultati negativi da cui non riesce ad uscire: sono addirittura quattro le sconfitte nelle ultime cinque di campionato, escludendo l'unico pareggio di San Marco. La vittoria manca dallo scorso 2 novembre, dalla partita casalinga contro il Noicattaro. Una crisi vera e propria, ma chissà che la scintilla non possa arrivare proprio nel delicato incrocio di giovedì.L'Atletico Gargano, allenato da mister Sollitto, è anch'esso reduce da tre batoste consecutive (Borgorosso Molfetta, Soccer Trani, Noicattaro). Statistiche alla mano, per i giallorossi 5 vittorie sin qui, 1 pareggio e ben 9 sconfitte, con ventuno reti realizzate e ventuno subite.Tramite un comunicato ufficiale, il Corato fa sapere che tutti i ragazzi fino ai 16 anni compiuti potranno entrare gratuitamente allo stadio. Accesso Libero anche per gli accompagnatori dei bambini fino ai cinque anni compiuti. La società intende invitare tifosi famiglie e tutti gli appassionati a rispondere presente, con l'obiettivo di sostenere la propria squadra in un momento molto delicato della stagione.