Corato bella e vincente: Foggia superata 1-3

Terza affermazione consecutiva per il Corato Calcio, che al FIGC di Foggia supera l'Incedit per 1-3. Il risultato, mai in discussione, è figlio oltre che di una superiorità netta in organico e qualità, anche di un approccio deciso e senza sbavature, che ha subito incanalato il match sui giusti binari.Mister Di Domenico si affida nuovamente alla qualità di Cannito in mezzo al campo, reparto arretrato confermato con Zaza, Ripanto, Dispoto e Colabello. Davanti Mbaye vince il ballottaggio con Frappampina e Santoro e completa il tridente assieme a Konè e Suriano. La Salandra gioca a specchio, con Siclari, Souare e Monopoli davanti nel suo 4-3-3.Primo quarto d'ora di marca foggiana: al 6' Mascia colpisce di testa da corner, la palla va fuori di poco. Corato almeno all'inizio, non riesce a pungere, Foggia ci prova in maniera velleitaria con Siclari e Ambrosino.Al primo vero squillo Corato passa: cross di Suriano al volo, Brandonisio manca, controcross di Mbaye sui piedi di Brandonisio, che da pochi passi non sbaglia. Terzo centro stagionale per il centrocampista barese, con un gol molto simile a quello siglato contro Orta Nova un girone fa.Con il passare dei minuti i neroverdi prendono campo e poco prima della mezz'ora raddoppiano: Numero di Konè che elude tre avversari e si invola verso il portiere, ma viene abbattuto in area. Dal dischetto si presenta Suriano che non sbaglia: nono gol in campionato per lui, raggiunti Sallustio (Borgorosso) e Roncone (Polimnia) al quarto posto in classifica marcatori.Corato in scioltezza controlla palla e risultato, al 39' poi scorrono anticipatamente i titoli di coda sul match:il solito Konè va via a Palumbo, che ammonito per la seconda volta lascia Foggia in 10.Seconda frazione a ritmi molto più lenti. Il primo "tiro" è di Mbaye al 10' ma la palla è debole e imprecisa. Al quarto d'ora ci prova Cannito con uno shot in drop dai trenta metri, bel gesto tecnico ma il pallone è centrale.A metà tempo Monopoli ha l'occasione più grande per riaprire il match, ma Addario è attento con i pugni. Foggia ci prova con le residue forze e in contropiede subisce il gancio del k.o: Bozzi (entrato 10' prima al posto di Suriano), inventa un filtrante per Konè, l'ivoriano spacca la porta per lo 0-3.A tempo scaduto ecco il gol della bandiera foggiano: Scardigno abbatte un giocatore dell'Incedit in area, rigore che Monopoli trasforma per l'1-3 finale.Bella prova della squadra neroverde, che prosegue nella sua corsa e raggiunge i 40 punti in classifica. Alla luce del pari tra Manfredonia e Bisceglie nello scontro diretto, i neroverdi sono ora a -3 dalla vetta, anche se giovedì i sipontini potranno allungare ulteriormente in classifica, quando sfideranno proprio Foggia nel recupero del match dell'8 gennaio. Si ripartirà dal quarto d'ora, punteggio di 0-1 per la capolista. Per i neroverdi invece, prossimo impegno domenica 26 febbraio, quando al Coppi di Ruvo affronteranno Orta Nova.