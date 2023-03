Corato c'è! San Marco regolata 1-2 a domicilio

Continua il sogno play-off per il Corato, che piega 1-2 a domicilio un coriaceo ed arcigno San Marco e resta al terzo posto in classifica, a -3 dal Bisceglie e a +2 dal Mola.Sogno post season ancora in piedi anche grazie alla clamorosa rimonta del Bisceglie a Polignano, con il gol di Dambros a tempo scaduto che consente ai nerazzurro-stellati di restare a -8 dal Manfredonia a due partite dal termine. In base al regolamento vigente, se Manfredonia dovesse chiudere a +11 sulla seconda, non ci sarebbero i playoff, eventualità che si stava verificando dopo 45' allorquando Bisceglie era sotto nel punteggio, mentre il Corato era 1-1.Mister Di Domenico, squalificato, deve rinunciare ad Addario e Campanella, esordio tra i pali per Matera, turno di riposo per Colabello, spazio a Zaza e Guarnaccia sulle fasce. Confermatissimi Scardigno, Cannito e Diomande a centrocampo, capitan Suriano a completare il tridente con Konè e Frappampina.Centoventi secondi e i neroverdi sono già in vantaggio: lancio millimetrico di un ispirato Cannito, difesa che sale con un attimo di ritardo, ne approfitta Suriano che aggancia e fulmina Silvestri da posizione impossibile. Il gol non abbatte i padroni di casa, che al 5' trovano già il pareggio: corner dalla sinistra, coordinazione perfetta di bomber Salerno al 14mo centro stagionale.La partita è vibrante, i neroverdi sfiorano a più riprese il raddoppio con Scardigno, che con i suoi inserimenti manda in tilt gli azzurro-granata, ma il centrocampista è sfortunato e poco preciso. Prima centra la traversa con una bordata dai sedici metri, poi per ben due volte, in azione fotocopia, incrocia troppo il destro mandando fuori da buona posizione. Dall'altra parte è reattivo Matera sul tentativo dalla distanza di Salerno. Ancora neroverdi all'attacco prima dell'intervallo, ma il diagonale di Konè da fuori area finisce di poco a lato.La ripresa parte a ritmi decisamente più bassi, con Corato che fa la partita, ha il pallino del gioco tra le mani, ma è poco incisivo negli ultimi metri, San Marco di rimessa alla ricerca del pari. Davvero poche le azioni degne di nota sui due fronti, ci prova Mbaye dalla distanza dopo una bellissima azione, ma il piattone finisce alto. Al 27' della ripresa poi, con la partita che sembra destinata al pari, ecco il colpo che vale tre punti: corner del solito Scardigno, zampata da bomber puro di Dispoto, che con la suola segna l'1-2.Al 35' parapiglia in campo che causa delle frizioni sugli spalti, dopo qualche minuto di maretta dentro e fuori il rettangolo di gioco (espulsi Zaza e Salerno) la partita riprende. Nei minuti finali è arrembaggio dei foggiani, che colgono anche una traversa, nel finale su punizione, Suriano sfiora il 3-1.Non c'è più tempo, Corato batte San Marco 2-1 e resta in ballo a 180' dal termine.Vittoria complicata, di carattere quella dei neroverdi, che sbancano un campo difficilissimo e continuano la loro corsa. Domenica ci sarà Corato-Polimnia, vincere è l'imperativo in quella che sarà l'ultima gara della stagione regolare al "Coppi".