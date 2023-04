Corato Calcio, a San Severo l'ultimo atto di una stagione meravigliosa

Scorrono i titoli di coda sulla regular season della Premier League pugliese, con Corato impegnata sul campo di San Severo alla ricerca di tre punti per sognare i tanto agognati play-off. Dopo la prima partita in quel di Bisceglie contro Unione, sconfitta per 3-1 dopo una grande prestazione, neanche il più ottimista dei tifosi avrebbe immaginato una simile cavalcata dei neroverdi, che nel girone d'andata hanno toccato anche la vetta per un paio di giornate. Ora però a 90' dal termine, sognare è più che mai lecito e, anche se il destino non è totalmente nelle mani dei neroverdi, la banda Di Domenico ha buone possibilità di staccare il pass post season. La ricetta per non avere rimpianti è ovviamente una sola: vincere. Poi ai risultati di Mola-Bisceglie e Canosa-Manfredonia si penserà successivamente: Corato deve prima far suo il complicato match sul tavoliere.QUI CORATO: Il collettivo di mister Di Domenico viene da un pareggio pirotecnico contro Polimnia, ma grazie alla pausa pasquale ha recuperato energie e pezzi preziosi: stringe i denti Addario, riecco Campanella e Bozzi in ottima forma, rientro dalla squalifica per Diomande e Santoro. Zaza, Cannito e Mbaye sono squalificati, ma il gruppo è pronto per affrontare questa trasferta. I foggiani però sono tutt'altro che sprovveduti e proveranno a mettere in difficoltà il collettivo neroverde. Di contro Corato proverà a giocare la partita della vita per dire ancora la sua in ottica promozione.QUI SAN SEVERO: Un girone fa, tra le macerie di una situazione societaria non felice, San Severo incassava la sconfitta più pesante della stagione proprio per mano del Corato, con una squadra infarcita di giovani. Quattro mesi dopo, a salvezza acquisita, la squadra di mister Danilo Rufini vuole chiudere al meglio la stagione tra le mura amiche. In casa i giallo granata hanno fatto soffrire Manfredonia e Bisceglie, sconfitto nettamente Molfetta e fermato Mola (sul campo, non davanti al giudice sportivo). In attacco gli inserimenti di Grumo e Di Schiena hanno dato nuova linfa in zona gol alla squadra, che resta insidiosa.Partita da prendere con le pinze dunque, solo due settimane fa Polimnia ha dimostrato che nessuno ti regala nulla. Obiettivo vincere e sognare, calcio d'inizio alle ore 16:30.