Corato Calcio è l'ora della verità: a Bisceglie per continuare a sognare la D

Tutto in novanta minuti (o centoventi): la meravigliosa stagione del Corato Calcio, conclusasi con la vittoria di San Severo ed il conseguente terzo posto, è arrivata nella delicatissima (e bellissima) fase post season. Un traguardo meritato dalla prima all'ultima giornata per Suriano e compagni, che nel corso della regular season hanno dimostrato di non essere inferiori sul campo a nessuno, al netto delle "figurine".Adesso il Corato ha la chance più unica che rara di coltivare il sogno Serie D, in una stagione iniziata senza obiettivi di vertice, trasformatasi partita dopo partita grazie al lavoro di un gruppo e di uno staff straordinari. Di fronte, per la quinta volta in stagione, ci sarà il Bisceglie di mister Passiatore, squadra solida con la miglior difesa per distacco del campionato, che proverà a sfruttare il fattore campo in un "Ventura" che si preannuncia gremito in una cornice da categoria superiore.IL REGOLAMENTO PLAY-OFF:La sfida tra Bisceglie e Corato sarà da dentro o fuori in una formula identica a quella adottata nel primo turno preliminare di play-off di Serie B. Si gioca in casa della squadra meglio piazzata in regular season (in questo caso il Bisceglie): se al termine dei 90' regolamentari vi è risultato di parità si disputeranno i tempi supplementari. Se al 120' sussiste l'equilibrio, passa la squadra che in campionato è arrivata più in alto in classifica. In buona sostanza il Corato gioca con un solo risultato a disposizione, ma non è detto che questo sia uno svantaggio.CASA CORATO, LA SITUAZIONE:Forse per la prima volta dall'inizio della stagione, mister Di Domenico ha abbondanza in ogni reparto e avrà l'imbarazzo della scelta nello schierare l'undici titolare. Problemi che tutti gli allenatori vorrebbero avere in periodi come questo, soprattutto alla luce del fatto che tutti i giocatori a disposizione sono psicologicamente carichi e pronti, consapevoli di essere a pochi passi da un'impresa epica. Il Corato ha dimostrato sul campo di non essere inferiore a nessuno, andrà in casa dei nerazzurro stellati ad esprimere il proprio calcio, a giocarsela a viso aperto, perché nessuno ha voglia di fermarsi. Non ora!Per avere la meglio di una squadra attrezzata ed organizzata come quella del Bisceglie però, servirà la partita perfetta e il sostegno del tifo neroverde, che certamente gremirà in ogni ordine di posto il settore ospiti dello Stadio Ventura.Appuntamento con la storia a domani, fischio d'inizio alle ore 16:30. Per compiere un altro passo verso la Serie D.