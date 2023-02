Corato Calcio, il gol di Suriano "mata" Orta Nova

Basta un gol di Suriano al 22' del primo tempo per permettere a Corato di battere un ostico Orta Nova. Partita scorbutica e per nulla semplice quella andata in scena sul neutro di Ruvo di Puglia, che i neroverdi hanno sbloccato con merito nella prima fase, per poi tentare il raddoppio nel corso del match.Dall'altra parte l'Orta Nova non è stata a guardare, e specie nella ripresa è servito un super Addario per blindare il risultato. Il successo assume ancor più valore, in quanto il Corato ha giocato il suo match senza Konè (squalificato) e Bozzi.PRIMO TEMPO: Inizio del match molto contratto ma piacevole, con bei duelli a metà campo. Il primo squillo è ortese, al 12', con la punizione di Lanzone che si spegne di poco a lato. Corato si desta e dieci minuti più tardi passa in vantaggio: per l'unica volta nel match la difesa (altissima) dei foggiani non sale in maniera coordinata, ne approfitta Suriano, che si incunea nelle maglie rosse e trafigge l'incolpevole De Troia. Per Mimmo Suriano è il decimo centro stagionale. In un primo tempo poco emozionante, le altre due occasioni sono di marca neroverde a cavallo della mezz'ora: prima Suriano gira debolmente sul primo palo, poi al 31' la chance più grande capita sui piedi di Mbaye, che scarabocchia davanti al portiere. La prima frazione si chiude con il meritato vantaggio.SECONDO TEMPO: La seconda frazione si apre con il medesimo canovaccio del primo, con il Corato in controllo, ma senza che riesca a pungere nella metà campo avversaria. Al 13' ancora una bella punizione di Lanzone finisce fuori. I ragazzi di mister Di Domenico muovono bene la palla, ma gli attaccanti finiscono sempre in offside o mancano nell'ultimo passaggio. Ultime due occasioni di marca ospite: al 19' Addario si supera su un tiro ravvicinato. Ma il miracolo più grande, l'estremo difensore neroverde lo compie al quarantesimo: cross dalla destra, tiro al volo pregevole di Valentino, riflesso da campione del capitano. Finisce così tra gli applausi dei tanti supporters neroverdi: Corato batte Orta Nova 1-0.Prestazione sofferta e collettiva degli uomini di mister Di Domenico, che hanno dimostrato anche di saper soffrire, mostrando uno spirito di adattamento al match fuori categoria. I tre punti sono fondamentali, per lasciare Mola a -4, ma soprattutto per agganciare al secondo posto, a quota 43 punti Bisceglie, sconfitta 3-1 sul campo del Borgorosso Molfetta. E sabato i neroverdi andranno a giocarsela sul campo della capolista Manfredonia. Senza pressioni, senza nulla da perdere.