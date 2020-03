Corato-Cassino, la partita si recupera l'8 marzo

La partita in programma domenica 1 marzo tra Adriatica Industriale Basket Corato e Cassino, rinviata per Coronavirus, verrà disputata domenica 8 marzo, alle 18.00, al Pala Pastore di Melfi.Slitta dunque la Coppa Italia, in programma proprio nel weekend del 7-8 marzo ed il turno di campionato si svolgerà regolarmente.La partita si giocherà in campo neutro alla luce delle due giornate di squalifica inflitte al campo coratino, per i già noti episodi occorsi nel match contro Avellino del 16 febbraio.