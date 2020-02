Cori razzisti durante la partita, squalifica per il campo del Basket Corato

A seguito della disputa della partita vinta contro Avellino (16/2/2019) il Giudice Sportivo Nazionale ha sanzionato la società con il provvedimento di squalifica del campo di gioco per due giornate.Si riporta integralmente il provvedimento disciplinare: "squalifica campo per 2 gare: squalifica campo per 1 gara per offese e minacce agli arbitri per tutta la durata della gara da parte dei tifosi locali, nonchè comportamento gravemente e ripetutamente offensivo a fine gara nei confronti dell'atleta avversario Ondo Mengue, di evidente stampo razzista [art. 27,5bd RG rec., art. 28,3 RG,art. 27,4b RG rec.,art. 24,2a RG]; squalifica campo per 1 gara perchè durante l'ultimo minuto di gioco il 2° arbitro veniva strattonato per la maglietta lungo la linea di fondo da un tifoso locale [art. 30,1 RG, 29,3A RG rec., 24,2a RG]".In primis, la società vuole dissociarsi totalmente dal gesto compiuto da "isolati" individui; la società del Presidente Marulli ripudia con ogni mezzo il razzismo ed è sempre attenta e attiva alla eliminazione della barriere sociali. Innumerevoli, infatti, sono gli eventi organizzati con i ragazzi provenienti dal Centro di Immigrazione di Corato nel recente passato.Il gesto di "isolati" individui non può macchiare nè la società nè la sempre corretta tifoseria locale.In merito al tifoso che ha strattonato la maglietta dell'arbitro, la società si riserva di richiedere e quantificare agli interessati il grave danno economico subito in conseguenza della disputa delle gare su campo neutro, in modo tale che ciò possa essere di lezione e monito a tutto il pubblico.Il Presidente Marulli e tutta la società sono stanchi negli anni di dover sempre "mettere mano al portafoglio" per fatti esterni; la conseguenza è che la società dovrà trovare il modo di recuperare le ingenti spese da affrontare, anche a mezzo istituzione di una seconda giornata pro-corato.Inoltre, la società invita chi si reca al Palazzetto solo per arrecare gravi danni (come squalifiche e multe) a non recarsi più al Palalosito; altri sono gli insegnamenti che bisogna dare ai tanti bambini che tutte le domeniche popolano le tribune .Infine, si comunica che la Federazione ha approvato la disputa delle due prossime gare sul campo neutro di Melfi; si ringrazia la fattiva collaborazione dell'amico neroverde Gerardo Montanarella.