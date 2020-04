Emergenza Coronavirus, la Fip dichiara conclusa la stagione di Serie B

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha comunicato a Lega Nazionale Pallacanestro la conclusione della stagione agonistica 2019-2020 per il campionato di Serie B, cui ha partecipato anche il Basket Corato.Il provvedimento segue la precisa richiesta formulata lo scorso 23 marzo dal presidente Lnp Pietro Basciano. Petrucci si è consultato col coordinatore del Settore agonistico Marcello Crosara. Fip e Lnp daranno il via, nei prossimi giorni, al tavolo di lavoro per l'organizzazione e la gestione del campionato di Serie B 2020-2021. Diversi i nodi da sciogliere, specie riguardo l'interscambio con gli altri tornei (quello di A2, che al momento è sospeso, e di C Gold, già dichiarato concluso dalla Federazione) per le promozioni e le retrocessioni.Lo stop definitivo alla Serie B sancisce il termine anticipato dell'annata agonistica per il Basket Corato del presidente Marulli.