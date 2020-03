Con una nota inviata alle società nella serata di giovedì 26 marzo, il presidente della Fip Gianni Petrucci ha annunciato la conclusione della stagione agonistica 2019-2020 per ogni attività organizzata dai comitati regionali, compreso naturalmente quello pugliese.Sono pertanto dichiarati conclusi i campionati senior di Serie C Gold, C Silver (con la Nuova Matteotti di coach Marco Verile), D, Promozione (con la Nuova Virtus Corato), Prima divisione (col Basket Corato), tutti i campionati giovanili maschili e femminili, la Serie C femminile e i trofei Minibasket (con le competizioni cui hanno preso parte i centri di riferimento delle società cittadine).