Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta

Promozione, si scende in campo per la 19esima giornata di campionato: il, reduce dall'importantissimo successo esterno di Lucera, cerca la seconda vittoria consecutiva: al 'Comunale' arriva il, attualmente quindicesimo in classifica e coinvolto, così come i neroverdi, nella lotta. La sfida si disputerà tra le mura amiche, con calcio d'inizio alle oreIlha inaugurato il 2026 nel migliore dei modi, guadagnando tre punti fondamentali in un campo difficile e non scontato come quello di. In questo momento, Dispoto e compagni sono, con la zona salvezza distante solamente due punti. Chiaramente, vincere domenica significherebbe lanciare un messaggio chiarissimo alle contendenti, ma non sarà assolutamente semplice.La novità della settimana è che, sulla panchina del Corato, siederà mister, neo-allenatore dei neroverdi, al ritorno in Città in seguito alle esperienze passate. Mister, invece, assumerà il ruolo di allenatore in seconda. Un rientro graditissimo nella società, che si rafforza dunque con un tecnico d'esperienza e di categoria, con l'obiettivo, a questo punto, di rimanere nel campionato di Promozione.