Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta

Esordio in panchina per mister Doudou, pronto a guidare i neroverdi

Corato - sabato 10 gennaio 2026 18.00
Promozione, si scende in campo per la 19esima giornata di campionato: il Corato, reduce dall'importantissimo successo esterno di Lucera, cerca la seconda vittoria consecutiva: al 'Comunale' arriva il Molfetta, attualmente quindicesimo in classifica e coinvolto, così come i neroverdi, nella lotta salvezza. La sfida si disputerà tra le mura amiche, con calcio d'inizio alle ore 14:30.

Il Corato ha inaugurato il 2026 nel migliore dei modi, guadagnando tre punti fondamentali in un campo difficile e non scontato come quello di Lucera. In questo momento, Dispoto e compagni sono tredicesimi a quota 13, con la zona salvezza distante solamente due punti. Chiaramente, vincere domenica significherebbe lanciare un messaggio chiarissimo alle contendenti, ma non sarà assolutamente semplice.

La novità della settimana è che, sulla panchina del Corato, siederà mister Doudou, neo-allenatore dei neroverdi, al ritorno in Città in seguito alle esperienze passate. Mister Mastroviti, invece, assumerà il ruolo di allenatore in seconda. Un rientro graditissimo nella società, che si rafforza dunque con un tecnico d'esperienza e di categoria, con l'obiettivo, a questo punto, di rimanere nel campionato di Promozione.
