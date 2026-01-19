Corato, colpaccio esterno in ottica salvezza: Real Siti sconfitto 0-3

Promozione, nel pomeriggio di domenica 18 gennaio si è disputata la 20esima giornata di campionato: il, reduce dal pareggio a reti bianche contro il Molfetta, piazza il colpaccio esterno ai danni del: allo 'Scirea' di Stornarella termina3 per i neroverdi, al termine di una partita perfetta. Con questo successo, il Corato mantiene la, portandosi però ad un solo punto di distanza dalla zona salvezza.In seguito a questo match infatti, il Corato sale a, uno in meno dal Noicattaro, attualmente in dodicesima posizione.per gli uomini di Doudou che, in seguito ai due pareggi contro Rutiglianese e Molfetta e dalla vittoria di Lucera, trovano un successo fondamentale sul campo del Real Siti.Dando uno sguardo alla classifica, nella zona bassa continua a regnare l'equilibrio. Ecco la situazione dal 9^ al 17^ posto: Borgorosso Molfetta 27, Rutiglianese 27, San Severo 27, Noicattaro 26,, Atletico Gargano 21, Apricena 21, Molfetta 20, Real Siti 20.Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Quercia, Volpe, Pirelli, Terrone, Dargenio, Campitiello. A sbloccare la gara ci pensa capitan Dispoto, su calcio di rigore, portando i suoi sullo 0-1, con cui si va a riposo. Nella ripresa, è ancora Dispoto, sempre su penalty, a raddoppiare. Successivamente arriva anche la firma di Campitiello, che suggella il