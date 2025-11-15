Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita»

, si scende in campo per l'11esima giornata di campionato: il, reduce dalla batosta della scorsa settimana contro il Borgorosso Molfetta, è pronto a rifarsi: al 'Comunale' arriva la, quinta in graduatoria e in cerca di riscatto, in seguito alle due sconfitte consecutive contro San Marco e Lucera. I neroverdi, d'altro canto, sono settimi in classifica, a quota 16 e a tre lunghezze di distanza dalla zona play-off.Come detto, il Corato è in cerca della terza vittoria nelle ultime quattro gare ma, tutto sommato, il cammino disputato sin qui da Dispoto e compagni è da: 4 vittorie (Virtus Andria, Corato, Apricena, Noicattaro), 4 pareggi (Lucera, Molfetta, Real Siti, Virtus Palese) e solamente due sconfitte (Soccer Trani, Borgorosso Molfetta). La sfida di domenica, che avrà inizio alle ore 14:30, si preannuncia particolarmente interessante, vista la posta in palio.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, che ha introdotto così la sfida contro i foggiani: «Gara di Molfetta? La partita è stata interpretata bene, dopodiché è cambiata. Ci siamo innervositi e commesso errori individuali, su cui abbiamo lavorato in settimana.? Affrontiamo una squadra forte, siamo. Ci siamo allenati bene, cercheremo di far nostra la gara. I miei collaborati sanno cosa fare, vista la mia assenza»