Calcio

Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita»

Scontro diretto al ‘Comunale’: zona playoff in vista per i neroverdi

Corato - sabato 15 novembre 2025 13.45
Promozione, si scende in campo per l'11esima giornata di campionato: il Corato, reduce dalla batosta della scorsa settimana contro il Borgorosso Molfetta, è pronto a rifarsi: al 'Comunale' arriva la Cosmano Sport Foggia, quinta in graduatoria e in cerca di riscatto, in seguito alle due sconfitte consecutive contro San Marco e Lucera. I neroverdi, d'altro canto, sono settimi in classifica, a quota 16 e a tre lunghezze di distanza dalla zona play-off.

Come detto, il Corato è in cerca della terza vittoria nelle ultime quattro gare ma, tutto sommato, il cammino disputato sin qui da Dispoto e compagni è da incorniciare: 4 vittorie (Virtus Andria, Corato, Apricena, Noicattaro), 4 pareggi (Lucera, Molfetta, Real Siti, Virtus Palese) e solamente due sconfitte (Soccer Trani, Borgorosso Molfetta). La sfida di domenica, che avrà inizio alle ore 14:30, si preannuncia particolarmente interessante, vista la posta in palio.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Mastroviti, che ha introdotto così la sfida contro i foggiani: «Gara di Molfetta? La partita è stata interpretata bene, dopodiché è cambiata. Ci siamo innervositi e commesso errori individuali, su cui abbiamo lavorato in settimana. Cosmano? Affrontiamo una squadra forte, siamo concentrati. Ci siamo allenati bene, cercheremo di far nostra la gara. I miei collaborati sanno cosa fare, vista la mia assenza»
