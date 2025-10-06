Corato
Corato
Calcio

Corato, domenica da incorniciare: 5-0 alla Virtus Andria davanti ad oltre mille tifosi

Indimenticabile il ritorno al 'Comunale', gremito in ogni ordine di posto

Corato - lunedì 6 ottobre 2025 13.40
Si è conclusa, domenica 5 ottobre, la 5^giornata del campionato di Promozione - Girone A: il Corato, dinanzi ad oltre mille tifosi, batte la Virtus Andria con un perentorio 5-0. Vittoria storica per i neroverdi che, dopo più di sei anni, tornano a giocare tra le mura amiche del 'Comunale, gremito in ogni ordine di posto, come non lo si vedeva da moltissimo tempo. Oltre mille i sostenitori accorsi per gustarsi il match e tornare a tifare per la propria squadra cittadina. Un successo attesissimo, dopo i sei pareggi confezionati tra campionato e coppa. In termini di classifica, il Corato balza al settimo posto, raggiungendo quota sette punti.

Quanto alla cronaca, ci pensa Fanelli a sbloccare la gara, con una pennellata su punizione: 1-0. Si va a riposo con il vantaggio del Corato che, nella ripresa, dilaga a suon di reti, trovando prima la rete del raddoppio con il colpo di testa di Suriano, seguita dal tris firmato Fanelli, autore di una doppietta. Dopodiché firma la rete del 4-0 bomber Leonetti, ancora di testa, mentre il giovane Petrone sigla il definitivo 5-0. Successo meritato per i neroverdi che, nel prossimo turno, saranno ospiti del 'Don Uva'.

Al termine della gara, è intervenuto ai microfoni societari mister Mastroviti, analizzando il successo dei suoi ragazzi: "Finalmente è arrivata questa vittoria, ed è arrivata nella giornata più importante. Avevo chiesto ai ragazzi di dare tutto per portare a casa i tre punti e per dedicare il successo al nostro dodicesimo uomo in campo, che oggi ci ha sostenuto ed incitato per tutti i novanta minuti. Abbiamo disputato una partita perfetta. Fanelli? Ha dimostrato di meritare altre categorie. Spero che questa affluenza cresca sempre di più, perché il sostegno dei tifosi ci dà quella spinta in più per vincere ancora."
