Corato e Bisceglie si dividono la posta in palio: un tempo per parte e 1-1

Torna a casa da Bisceglie con un punto ed una rinnovata consapevolezza delle proprie possibilità il Corato Calcio, che nel big match del Ventura pareggia 1-1 contro l'A.S. Bisceglie 1913.Partita divisa esattamente in due tronconi, con nerazzurro stellati padroni del campo nei primi 45' (pur senza creare grandi occasioni, gol a parte) e seconda frazione tutta a tinte neroverdi, con un super Tarolli protagonista.Il punto in classifica permette alle due squadre di restare a distanza invariata, con Manfredonia quasi certa già del primato. Si avvicina invece Mola che passeggia sulle macerie del Trani (1-11).Partita che inizia in sordina, con bei duelli a metà campo e tanto vigore, ma con poche giocate degne di tal nome. Al minuto 19', quasi dal nulla, ecco il vantaggio biscegliese: cross dalla trequarti del 2003 Schirone, la traiettoria insidiosa non permette ad Addario l'uscita, Di Rito prende l'ascensore e perentoriamente insacca per il quattordicesimo centro in campionato.La reazione del Corato tarda ad arrivare, gli uomini di mister Passiatore controllano senza patemi e al 36' rischiano il raddoppio: palla dalle retrovie che giunge al limite dell'area, Addario deve uscire con i piedi, il rinvio però finisce sui piedi di Bonicelli, lesto a rimettere al centro per Di Rito, che scivola al momento della coordinazione. Ultimo squillo nerazzurro al 38', con il tiro a giro di Bonicelli neutralizzato da Addario.La ripresa inizia con un altro piglio per il Corato: il collettivo di mister Di Domenico alza molto la pressione sul portatore di palla e fa girare la sfera con la consueta velocità nella zona nevralgica del campo, naturale conseguenza, arrivano i primi squilli. Al 14' da corner dell'ottimo Scardigno (altra prestazione condita da assist per il 2004) ecco il terzo tempo di Dispoto, alto sopra la traversa. L'occasionissima però i neroverdi ce l'hanno al 20': ancora angolo pennellato da Scardigno, Cannito sale in cielo in maniera imperiosa e angola bene, Tarolli compie una parata immaginifica e salva il risultato.Col passar dei minuti i padroni di casa tentano di difendere il minimo vantaggio, si abbassano troppo e la squadra di mister Di Domenico ne approfitta: minuto 42, ancora un corner di Scardigno, Frezzotti anticipa Tarolli in uscita, la palla finisce nella zona di Diomande, che con una demi volée sfonda la rete per l'1-1, con i tantissimi tifosi coratini in curva in delirio.Adesso l'inerzia è completamente cambiata: dal calcio d'inizio Corato recupera celermente la palla e arriva al tiro con Konè, disinnescato solo da un ottimo intervento difensivo provvidenziale. Negli otto minuti di recupero, ancora Corato: Konè cattura una palla vagante sulla trequarti, si sta involando incredibilmente verso la porta ma Frezzotti spende il fallo: secondo giallo e Bisceglie in 10. Dalla susseguente punizione, Suriano trova una buona traiettoria ma centrale.Finisce così 1-1, punteggio giusto ai punti, con i neroverdi che nel finale avrebbero anche potuto completare la rimonta.Risultato importante questo, per il morale ma soprattutto per la classifica: mancano sole tre giornate alla fine della regular season e la lotta ai play-off è completamente aperta a qualsiasi scenario. Il Corato giocherà tre finali, la prima delle quali a San Marco in Lamis, contro una squadra tutt'altro che materasso.