Corato calcio - ph.Sergio Porcelli
Corato in zona retrocessione: al ‘Comunale’ passa l’Atletico Gargano 0-1

Quarta sconfitta consecutiva per i neroverdi: decide il match Blanco

Corato - giovedì 18 dicembre 2025 19.34
Promozione, nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre si è disputata la 16esima giornata di campionato: il Corato, reduce da tre sconfitte consecutive, incassa anche la quarta, nel delicatissimo incrocio salvezza contro l'Atletico Gargano: al 'Comunale' termina 0-1 per gli ospiti, vittoriosi grazie alla rete di Elias Blanco, match-winner, con un gol che permette ai giallorossi di sorpassare gli stessi neroverdi in classifica, che adesso inizia ad essere molto negativa.

Gli uomini di Mastroviti infatti, in seguito a questa batosta, sprofondano in zona retrocessione, al 13esimo posto che, in questo momento, garantirebbe quantomeno i playout. Sono addirittura cinque le sconfitte nelle ultime sei gare, intervallate dall'unico pareggio di San Marco. La vittoria manca dallo scorso 2 novembre, dal match casalingo contro il Noicattaro, seguito dai k.o. contro Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Norba Conversano, Virtus Bisceglie, San Severo e, infine, Atletico Gargano.

La situazione adesso è seria in casa Corato, ed è inoltre difficile vederne la luce infondo ad un tunnel che si fa sempre più profondo e cupo. Domenica si chiude il girone d'andata, ed il Corato è chiamato da un ulteriore match importante contro la Rinascita Rutiglianese. Crescono i dubbi, aumentano le incertezze, ma una cosa è certa: da questi crisi bisogna uscirne, e in fretta.
