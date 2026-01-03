Calcio
Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera
Il match si disputerà al ‘Comunale’ di Lucera, alle 14:30
Corato - sabato 3 gennaio 2026 15.00
Promozione, si scende in campo per la 18esima giornata del campionato di Promozione: il Corato, reduce dal positivo pareggio di Capurso contro la Rinascita Rutiglianese, inaugura il proprio 2026 dall'insidiosa trasferta di Lucera, con i biancazzurri quinti in classifica a quota 27 punti. L'obiettivo dei coratini è abbastanza chiaro: dimenticare le ultime settimane dell'anno passato per ripartire nel migliore dei modi. Il match si disputerà domenica al 'Comunale' di Lucera, con calcio d'inizio fissato alle ore 14:30.
Il cammino del Corato, oramai da due mesi, è piuttosto negativo: quattordicesimo posto in classifica, con la zona retrocessione diretta distante solamente un punto mentre, quella salvezza, è lontana due lunghezze. In questo momento infatti, gli uomini di mister Mastroviti sono a soli 18 punti, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso 2 novembre, da quel prezioso successo interno contro il Noicattaro.
Da quella domenica, i neroverdi non sono più riusciti a trovare la via dei tre punti, a causa di sei sconfitte (Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Bit Mola, Virtus Bisceglie, San Severo, Atletico Gargano) e due pareggi (San Marco, Rutiglianese).
D'altra parte, il Lucera, prossimo avversario, vive un periodo di crisi societaria, con il titolo sportivo che è stato lasciato ufficialmente nelle mani del Sindaco della Città. Molti giocatori, consapevoli della situazione, hanno scelto di abbandonare il gruppo, ma nonostante ciò i lucerini scenderanno regolarmente in campo.
Il cammino del Corato, oramai da due mesi, è piuttosto negativo: quattordicesimo posto in classifica, con la zona retrocessione diretta distante solamente un punto mentre, quella salvezza, è lontana due lunghezze. In questo momento infatti, gli uomini di mister Mastroviti sono a soli 18 punti, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso 2 novembre, da quel prezioso successo interno contro il Noicattaro.
Da quella domenica, i neroverdi non sono più riusciti a trovare la via dei tre punti, a causa di sei sconfitte (Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Bit Mola, Virtus Bisceglie, San Severo, Atletico Gargano) e due pareggi (San Marco, Rutiglianese).
D'altra parte, il Lucera, prossimo avversario, vive un periodo di crisi societaria, con il titolo sportivo che è stato lasciato ufficialmente nelle mani del Sindaco della Città. Molti giocatori, consapevoli della situazione, hanno scelto di abbandonare il gruppo, ma nonostante ciò i lucerini scenderanno regolarmente in campo.