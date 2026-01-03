Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera

Promozione, si scende in campo per la 18esima giornata del campionato di Promozione: il, reduce dal positivo pareggio di Capurso contro la Rinascita Rutiglianese, inaugura il propriodall'insidiosa trasferta di, con i biancazzurri quinti in classifica a quota 27 punti. L'obiettivo dei coratini è abbastanza chiaro: dimenticare le ultime settimane dell'anno passato per ripartire nel migliore dei modi. Il match si disputerà domenica al '' di Lucera, con calcio d'inizio fissato alle oreIl cammino del Corato, oramai da due mesi, è piuttosto: quattordicesimo posto in classifica, con ladistante solamente un punto mentre, quella salvezza, è lontana due lunghezze. In questo momento infatti, gli uomini di mister Mastroviti sono a soli 18 punti, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso 2 novembre, da quel prezioso successo interno contro il Noicattaro.Da quella domenica, i neroverdi non sono più riusciti a trovare la via dei tre punti, a causa di(Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Bit Mola, Virtus Bisceglie, San Severo, Atletico Gargano) e due pareggi (San Marco, Rutiglianese).D'altra parte, il Lucera, prossimo avversario, vive un periodo di crisi societaria, con ilche è stato lasciato ufficialmente nelle mani deldella Città. Molti giocatori, consapevoli della situazione, hanno scelto di abbandonare il gruppo, ma nonostante ciò i lucerini scenderanno regolarmente in campo.