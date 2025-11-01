Corato Calcio
Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»

L’invito del presidente Colabella ai tifosi: “Supportate la squadra, ci serve il vostro calore”

Corato - sabato 1 novembre 2025 15.39
Promozione, si scende in campo per la 9^giornata di campionato: il Corato, reduce dalla vittoria di prestigio ad Apricena, ospita il Noicattaro, attualmente tredicesimo in classifica, a quota 7 punti ed in piena crisi di risultati: addirittura quattro le sconfitte consecutive per i rossoneri, contro Trani, Apricena, Cosmano Foggia e Borgorosso Molfetta. In graduatoria, gli uomini di Mastroviti invece sono sesti a 13, a tre lunghezze di distanza dal Lucera quinto. La sfida si disputerà al 'Comunale', con calcio d'inizio alle ore 14.30.

Il Corato, statistiche alla mano, ha collezionato, sin qui, tre vittorie (Virtus Andria, Don Uva, Apricena) , quattro pareggi (Lucera, Molfetta, Real Siti e Palese) ed una sola sconfitta (Soccer Trani). Sesto miglior attacco del campionato, con quattordici reti realizzate, e settima difesa, con dieci gol subiti. Vincere domani significherebbe rosicchiare qualche punticino alla posizioni di vertice, visti gli scontri della domenica tra Lucera e Palese e San Marco e Cosmano Foggia. Nella consueta conferenza pre-partita, sono intervenuti l'allenatore, Filippo Mastroviti, e il presidente, Francesco Colabella.

Colabella: «La squadra ha reagito abbastanza bene, vincendo ad Apricena. Ringrazio i ragazzi e lo staff per il lavoro che stanno svolgendo. In settimana ci siamo allenati bene, invito i tifosi a supportare la squadra. Il loro calore ci serve, assieme all'entusiasmo»

Mastroviti: «Apricena? Dovevamo ripartire, ci siamo riusciti alla grande. La squadra è stata impeccabile, risultato mai in discussione. Noicattaro? Ha ottimi giocatori, purtroppo non attraversano un buon momento. Non dobbiamo farci ingannare dalla loro classifica. Massima concentrazione, cerchiamo continuità di risultati»
Il Corato torna al successo: 0-3 all’Atletico Apricena Il Corato torna al successo: 0-3 all’Atletico Apricena Una vittoria che vale il sesto posto in classifica ai neroverdi
Apricena-Corato, neroverdi alla ricerca del riscatto. Renda: «Sarà una partita tosta» Apricena-Corato, neroverdi alla ricerca del riscatto. Renda: «Sarà una partita tosta» E ancora: “Dobbiamo tornare a macinare e fare punti, per alzare il morale della squadra”
Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi Crolla l’imbattibilità del Corato, dopo sette giornate di campionato
Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti» Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti» "Purtroppo dobbiamo rispettare la capienza. Invito i tifosi tranesi a non presentarsi in massa"
Corato, adesso si fa sul serio: secondo successo consecutivo. 0-1 al Don Uva Corato, adesso si fa sul serio: secondo successo consecutivo. 0-1 al Don Uva Pirelli decide la sfida del ‘Di Liddo’: il Corato balza al quinto posto
Don Uva-Corato, neroverdi a caccia della seconda vittoria consecutiva: parola ai protagonisti Don Uva-Corato, neroverdi a caccia della seconda vittoria consecutiva: parola ai protagonisti Il match si disputerà al ‘Di Liddo’: calcio d’inizio ore 11:00
Corato, domenica da incorniciare: 5-0 alla Virtus Andria davanti ad oltre mille tifosi Corato, domenica da incorniciare: 5-0 alla Virtus Andria davanti ad oltre mille tifosi Indimenticabile il ritorno al 'Comunale', gremito in ogni ordine di posto
Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito» Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito» Il match si disputerà al 'Comunale', calcio d'inizio ore 15.30
