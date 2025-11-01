Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»

Promozione, si scende in campo per la 9^giornata di campionato: il, reduce dalla vittoria di prestigio ad Apricena, ospita il, attualmente tredicesimo in classifica, a quota 7 punti ed in piena crisi di risultati: addiritturaper i rossoneri, contro Trani, Apricena, Cosmano Foggia e Borgorosso Molfetta. In graduatoria, gli uomini di Mastroviti invece sono sesti a 13, a tre lunghezze di distanza dal Lucera quinto. La sfida si disputerà al 'Comunale', con calcio d'inizio alle oreIl Corato, statistiche alla mano, ha collezionato, sin qui, tre vittorie (Virtus Andria, Don Uva, Apricena) , quattro pareggi (Lucera, Molfetta, Real Siti e Palese) ed una sola sconfitta (Soccer Trani). Sesto miglior attacco del campionato, con quattordici reti realizzate, e settima difesa, con dieci gol subiti. Vincere domani significherebbe rosicchiare qualche punticino alla posizioni di vertice, visti gli scontri della domenica tra Lucera e Palese e San Marco e Cosmano Foggia. Nella consueta conferenza pre-partita, sono intervenuti l'allenatore, Filippo Mastroviti, e il presidente, Francesco Colabella.: «La squadra ha reagito abbastanza bene, vincendo ad Apricena. Ringrazio i ragazzi e lo staff per il lavoro che stanno svolgendo. In settimana ci siamo allenati bene, invito i tifosi a supportare la squadra. Il loro calore ci serve, assieme all'entusiasmo»: «Apricena? Dovevamo ripartire, ci siamo riusciti alla grande. La squadra è stata impeccabile, risultato mai in discussione. Noicattaro? Ha ottimi giocatori, purtroppo non attraversano un buon momento. Non dobbiamo farci ingannare dalla loro classifica. Massima concentrazione, cerchiamo continuità di risultati»