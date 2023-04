Corato, pari e spettacolo: contro Polimnia è 3-3

Stadio Fausto Coppi, penultimo atto della regular season della premier league pugliese: Corato e Polimnia danno vita ad un pirotecnico 3-3, che rinvia il verdetto play-off, in virtù anche della vittoria di Mola a Molfetta. Protagonisti di giornata i due bomber: Roncone per il Polimnia, autore di una doppietta, Suriano porta il pallone a casa, per il primo "hat-trick" della sua meravigliosa carriera.Il campo: poche scelte per mister Di Domenico, alle prese con diverse assenze pesanti, Addario, Santoro, Zaza, Diomande, Bozzi, con Campanella a mezzo servizio. Lo schema il collaudatissimo 4-3-3 con Suriano Konè e Frappampina terminali offensivi. A specchio Mister Muserra, con D'Amico, Basile e l'immancabile Roncone in avanti.Parte forte il Polimnia: al 2' Occasione per D'Amico, la difesa sbaglia il fuorigioco, ma la palla out. Dopo 2' è vantaggio ospite: Roncone brucia Colabello e rientra sul destro, tiro a giro bellissimo e vantaggio rossoverde. La reazione coratina è immediata e veemente: ci prova Mbaye al 5', ma il suo cross è ben controllato da Lonoce. Due minuti più tardi neroverdi impattano con Konè, ma è tutto fermo per fuorigioco: decisione quantomeno dubbia.Se davanti il Corato sembra poter fare il bello e cattivo tempo, dietro si balla un po', come non era mai accaduto tra le mura amiche, così poco prima del quarto d'ora il Polimnia sfiora due volte il raddoppio. Rilancio dalle retrovie, D'Amico solo contro il portiere, un grande intervento di Matera sbarra la strada. Nell'azione successiva, Roncone scatenatissimo, brucia ancora Colabello e prova nuovamente il tentativo a giro, fuori di pochissimo. Minuto 17' padroni di casa ci provano con uno schema da piazzato: cross di Mbaye, volée di Suriano, si supera Lonoce.Corato in controllo, ma senza spunti degni di nota, sino all'epilogo della prima frazione, allorquando Konè con un diagonale, dopo azione insistita dei neroverdi, sfiora il palo lontano. Si va al riposo sullo 0-1.Secondo tempo: il collettivo di mister Di Domenico parte con il piede giusto e al 5' trova il pari: assist filtrante di Konè, slalom speciale di Mimmo Suriano, che dribbla Lonoce in uscita e scarica all'angolino la palla dell'1-1.Corato migliora con il passare dei minuti, gli ospiti si chiudono a riccio: al 19' azione corale dei padroni di casa, che si chiude con un diagonale di Konè ben parato da Lonoce. Sul ribaltamento però la doccia fredda: contropiede velocissimo dei rossoverdi, Roncone rade al centro per D'Amico che fa 1-2 da due passi.Metà tempo, il Corato cambia schemi e uomini: dentro Brandonisio e Campanella, fuori Guarnaccia e Mbaye e ben presto i frutti arrivano.Minuto 32, Suriano riceve da Ripanto una palla che scarica in porta aprendo il piattone per il nuovo pareggio. Neanche il tempo di mettere il pallone sul dischetto del centrocampo, che il Corato recupera palla e si spinge in avanti, il solito Suriano da fuori area scaglia la bordata all'incrocio per Il 3-2 che fa venire giù lo stadio. In questo momento Corato sarebbe padrona del proprio destino ai play-off.Ma il calcio è strano, si sa e infatti, quando il match sembrava incanalato verso il 3-2 ecco l'harakiri: neroverdi in costruzione dal basso, pressati nella propria metà campo, Scardigno perde palla, il Polimnia approfitta degli ampi spazi, in cui si fionda Roncone che trafigge Matera per la terza volta. Sedicesimo centro stagionale per l'attaccante rossoverde, uno in più di Suriano a 15.Non c'è più tempo per altre emozioni, Corato e Polimnia si dividono la posta in palio. Tanti i rimpianti per i neroverdi a San Severo. Da un punto di vista prettamente pratico però cambia ben poco: Corato deve vincere in terra dauna e sperare che il Bisceglie non perda a Mola. In caso di vittoria di questi ultimi, i neroverdi sicuramente sarebbero estromessi dalla post season.