Corato-Real Siti, Como: «Stadio? Fondamentale tornarci per tifosi, sponsor e squadra»

Si scende in campo per la 3^giornata del campionato di Promozione - Girone A: ildi mister Mastroviti, reduce da due pareggi contro Lucera e Molfetta nelle prime due gare e dal pari in Coppa,, che arriva al match di domenica in seguito ad una sconfitta netta contro il Borgorosso Molfetta. In termini di classifica, i neroverdi occupano la 13esima posizione, a quota 2 punti mentre, gli ospiti, sono 16esimi con un solo punto., con calcio d'inizio alle ore 15:30. Per l'occasione, sono intervenuti ai microfoni societari Antonio Strippoli, vice-allenatore, e il direttore sportivo, Nico Como, che ha commentato la questione 'stadio', finalmente pronto ad essere protagonista, a partire dalla prossima partita casalinga, quando il Corato ospiterà la Virtus Andria.: "I pareggi sono arrivati comunque al termine di prestazioni positive. Nella prima gara con il Lucera non meritavamo lo svantaggio iniziale, ma i ragazzi sono stati bravi a recuperare il risultato. A Molfetta abbiamo creato tante occasioni per portare a casa l'intera posta, compreso un rigore che il portiere avversario ha parato.: eravamo partiti benissimo, avanti 2-0 al quarto d'ora, poi l'espulsione nel primo tempo ha complicato tutto. Con il Real Siti ci aspetta un'altra gara dura: è una squadra che conosce bene questa categoria e sicuramente verrà a Ruvo per giocarsela fino in fondo.": "Ritorno a casa?, per accoglierli nuovamente nella nostra casa che, oltretutto,, ed eventualmente ci permetterà di incassare qualcosina in più per rafforzare la squadra. Il nostro stadio è uno dei pochi rimasti in erba naturale in tutta la Puglia, questo farà la differenza. Pareggi? Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, però alla fine ci possono anche stare, ma sono al di sotto delle nostre potenzialità. A Molfetta abbiamo buttato due punti, potevamo vincerla. Giovedì in Coppa l'episodio non ci è stato favorevole, ma si poteva osare un po' di più. Real Siti? Dobbiamo vincere,