Corato Calcio
Corato Calcio
Calcio

Corato-Real Siti, Como: «Stadio? Fondamentale tornarci per tifosi, sponsor e squadra»

E ancora: “Non dobbiamo rimanere nell’anonimato, possiamo fare un campionato più che buono, a partire da domenica”

Corato - sabato 20 settembre 2025 22.04
Si scende in campo per la 3^giornata del campionato di Promozione - Girone A: il Corato di mister Mastroviti, reduce da due pareggi contro Lucera e Molfetta nelle prime due gare e dal pari in Coppa, ospita il Real Siti, che arriva al match di domenica in seguito ad una sconfitta netta contro il Borgorosso Molfetta. In termini di classifica, i neroverdi occupano la 13esima posizione, a quota 2 punti mentre, gli ospiti, sono 16esimi con un solo punto. Il match si disputerà - per l'ultima volta - al 'Coppi' di Ruvo, con calcio d'inizio alle ore 15:30. Per l'occasione, sono intervenuti ai microfoni societari Antonio Strippoli, vice-allenatore, e il direttore sportivo, Nico Como, che ha commentato la questione 'stadio', finalmente pronto ad essere protagonista, a partire dalla prossima partita casalinga, quando il Corato ospiterà la Virtus Andria.

Strippoli: "I pareggi sono arrivati comunque al termine di prestazioni positive. Nella prima gara con il Lucera non meritavamo lo svantaggio iniziale, ma i ragazzi sono stati bravi a recuperare il risultato. A Molfetta abbiamo creato tante occasioni per portare a casa l'intera posta, compreso un rigore che il portiere avversario ha parato. Nell'ultima partita resta un po' di amaro in bocca: eravamo partiti benissimo, avanti 2-0 al quarto d'ora, poi l'espulsione nel primo tempo ha complicato tutto. Con il Real Siti ci aspetta un'altra gara dura: è una squadra che conosce bene questa categoria e sicuramente verrà a Ruvo per giocarsela fino in fondo."

Como: "Ritorno a casa? Sarà importantissimo per i tifosi, per accoglierli nuovamente nella nostra casa che, oltretutto, aiuterà tutti gli sponsor, ed eventualmente ci permetterà di incassare qualcosina in più per rafforzare la squadra. Il nostro stadio è uno dei pochi rimasti in erba naturale in tutta la Puglia, questo farà la differenza. Pareggi? Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, però alla fine ci possono anche stare, ma sono al di sotto delle nostre potenzialità. A Molfetta abbiamo buttato due punti, potevamo vincerla. Giovedì in Coppa l'episodio non ci è stato favorevole, ma si poteva osare un po' di più. Real Siti? Dobbiamo vincere, non dobbiamo rimanere nell'anonimato, possiamo fare un campionato più che buono, a partire da domenica."
  • Usd Corato Calcio
Michele Paganelli ricorda il papà Massimo e la sua passione per gli scacchi
20 settembre 2025 Michele Paganelli ricorda il papà Massimo e la sua passione per gli scacchi
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
20 settembre 2025 Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
Altri contenuti a tema
Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più» Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più» Il Corato tornerà in campo giovedì per la Coppa: sfiderà la Virtus Bisceglie
Corato, Como: «Una città completamente assente. La numero uno del “cosa si guadagna?"» Corato, Como: «Una città completamente assente. La numero uno del “cosa si guadagna?"» «Ogni tanto sento parlare di pseudo cordate, non so chi siano»
Corato Calcio: la sfida di mantenere il titolo sportivo è tutt'altro che vinta Attualità Corato Calcio: la sfida di mantenere il titolo sportivo è tutt'altro che vinta Aperta la questione su chi sarà responsabile se il Corato Calcio dovesse scomparire
Corato, così fa male! Neroverdi eliminati a tempo scaduto da un rigore di Pignataro Corato, così fa male! Neroverdi eliminati a tempo scaduto da un rigore di Pignataro Il 5-2 finale consente al Bisceglie di accedere al secondo turno; per i neroverdi tantissimi rimpianti
La doppietta di Loseto non basta, Corato-Incedit finisce 2-2 La doppietta di Loseto non basta, Corato-Incedit finisce 2-2 Neroverdi ripresi due volte, prima da Doukoure, poi da Joof
Coppa Italia d'Eccellenza: Bisceglie - Corato è rinviata Coppa Italia d'Eccellenza: Bisceglie - Corato è rinviata La gara è stata spostata a giovedì 21 settembre alle 15:30
Corato Calcio, semaforo rosso alla "prima": il Molfetta Calcio vince 4-0 Corato Calcio, semaforo rosso alla "prima": il Molfetta Calcio vince 4-0 Il poker di Lopez condanna i neroverdi; Corato in dieci uomini per un'ora
Corato Calcio, urna dal sapore di nostalgia: battesimo in campionato contro la Molfetta dell'ex Di Domenico Corato Calcio, urna dal sapore di nostalgia: battesimo in campionato contro la Molfetta dell'ex Di Domenico Il massimo torneo regionale partirà domenica 10 settembre; ultima giornata il 14 Aprile a Mola
Il sorriso di Antonio Carone tra le vie di Corato
20 settembre 2025 Il sorriso di Antonio Carone tra le vie di Corato
A Corato ha fatto tappa Davide Fiz, Ambasciatore Vie Francigene
20 settembre 2025 A Corato ha fatto tappa Davide Fiz, Ambasciatore Vie Francigene
ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà
20 settembre 2025 ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà
Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato
20 settembre 2025 Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato
Corato aderisce al World Cleanup Day 2025
20 settembre 2025 Corato aderisce al World Cleanup Day 2025
Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero
19 settembre 2025 Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero
Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
19 settembre 2025 Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
19 settembre 2025 Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.