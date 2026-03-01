Corato Calcio
Corato Calcio
Calcio

Corato, adesso si rischia davvero: vince il Noicattaro 2-0

Neroverdi fermi a 30 punti, uno in più dalla zona retrocessione

Corato - domenica 1 marzo 2026 19.53
Promozione, è terminata la 26esima giornata di campionato: il Corato, reduce dalla cocente sconfitta interna contro l'Atletico Apricena, non riesce a ritrovare la via del successo, perdendo anche nel difficilissimo match di Noicattaro, vittorioso 2-0, grazie alle reti di Fieroni e D'Addabbo. Adesso la zona rossa è vicinissima.

In seguito a questa sconfitta - la decima del campionato - il Corato resta ancorato al 12esimo posto, a quota 30 punti, con la zona retrocessione diretta distante solamente una lunghezza. Equilibrio costante nella parte sinistra di classifica, con ben otto squadre raccolte in soli quattro punti l'una dall'altra.

Questa la situazione dal 10^ al 17^ posto: San Severo 33, Virtus Bisceglie 32, Corato 30, Atletico Gargano 30, Lucera 30, Rinascita Rutiglianese 30, Real Siti 30, Atletico Apricena 29. Ogni minimo punto, adesso, può fare la differenza.

Terza sconfitta consecutiva dunque per il Corato, dopo Trani ed Apricena. Un cammino che si complica ancor di più, visti anche i prossimi impegni: nelle prossime settimane infatti i neroverdi affronteranno Borgorosso Molfetta (6^), Cosmano Foggia (2^), San Marco (3^) e Norba Conversano (7^), con questi ultimi vittoriosi contro la capolista per 0-1. Non sarà assolutamente semplice mantenere la categoria, ma provarci è d'obbligo.
  • Usd Corato Calcio
Morte di Luigi Marcone sulla 16 bis, assolti i due conducenti: «Colpa del guardrail»
1 marzo 2026 Morte di Luigi Marcone sulla 16 bis, assolti i due conducenti: «Colpa del guardrail»
A Corato sette workshop gratuiti dedicati alle donne
1 marzo 2026 A Corato sette workshop gratuiti dedicati alle donne
Altri contenuti a tema
Noicattaro-Corato, servirà la perfezione: “Partita diversa rispetto all’andata” Noicattaro-Corato, servirà la perfezione: “Partita diversa rispetto all’andata” La sfida si disputerà al “S.Diomede” di Bari: calcio d’inizio ore 15:00
Corato, così non va: vince l’Atletico Apricena 1-2. Zona retrocessione vicinissima Corato, così non va: vince l’Atletico Apricena 1-2. Zona retrocessione vicinissima Neroverdi a due punti di distacco dalla zona rossa
Corato-Atletico Apricena, i neroverdi cercano il colpo salvezza Corato-Atletico Apricena, i neroverdi cercano il colpo salvezza La sfida si disputerà al ‘Comunale’: calcio d’inizio ore 15:00
Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0 Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0 I neroverdi scendono nuovamente in 11esima posizione
Corato-Trani, Colabella: «Il mio intento è salvare la categoria. Difficile proseguire da solo» Corato-Trani, Colabella: «Il mio intento è salvare la categoria. Difficile proseguire da solo» “Tifoseria? Ultimamente si è un po’ persa, vedo sempre meno tifosi allo stadio”
Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva I neroverdi salgono al nono posto in classifica
Corato-Don Uva, cercasi scatto salvezza: match complicato per i neroverdi Corato-Don Uva, cercasi scatto salvezza: match complicato per i neroverdi La sfida si disputerà al ‘Comunale’: calcio d’inizio ore 15:00
Il Corato non va oltre l’1-1 contro la Virtus Andria: neroverdi sempre in zona playout Il Corato non va oltre l’1-1 contro la Virtus Andria: neroverdi sempre in zona playout I neroverdi salgono a quota 27 in classifica
Noicattaro-Corato, servirà la perfezione: “Partita diversa rispetto all’andata”
28 febbraio 2026 Noicattaro-Corato, servirà la perfezione: “Partita diversa rispetto all’andata”
Confcommercio Corato presente al BMT: tra tradizione e futuro
28 febbraio 2026 Confcommercio Corato presente al BMT: tra tradizione e futuro
Nasce a Corato "Intesa Riformista ": conferenza stampa di presentazione lunedì 9 marzo
27 febbraio 2026 Nasce a Corato "Intesa Riformista": conferenza stampa di presentazione lunedì 9 marzo
Scrutatori per Referendum Costituzionale 22 e 23 marzo: i nomi
27 febbraio 2026 Scrutatori per Referendum Costituzionale 22 e 23 marzo: i nomi
Disseminano sull'asfalto chiodi a tre punte, ma arriva la Metronotte. Ladri in fuga
27 febbraio 2026 Disseminano sull'asfalto chiodi a tre punte, ma arriva la Metronotte. Ladri in fuga
Rigenerazione del Palazzetto dello Sport in Via Gravina
27 febbraio 2026 Rigenerazione del Palazzetto dello Sport in Via Gravina
Terzo incidente sulla Corato - Bisceglie: auto finisce fuori strada
26 febbraio 2026 Terzo incidente sulla Corato - Bisceglie: auto finisce fuori strada
Nica Testino è la candidata sindaco di Nuova Umanità
26 febbraio 2026 Nica Testino è la candidata sindaco di Nuova Umanità
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.