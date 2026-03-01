Corato, adesso si rischia davvero: vince il Noicattaro 2-0

Promozione, è terminata la 26esima giornata di campionato: il Corato, reduce dalla cocente sconfitta interna contro l'Atletico Apricena, non riesce a ritrovare la via del successo, perdendo anche nel difficilissimo match di Noicattaro, vittorioso 2-0, grazie alle reti di Fieroni e D'Addabbo. Adesso la zona rossa è vicinissima.In seguito a questa sconfitta - la decima del campionato - il Corato resta ancorato al 12esimo posto, a quota 30 punti, con la zona retrocessione diretta distante solamente una lunghezza. Equilibrio costante nella parte sinistra di classifica, con ben otto squadre raccolte in soli quattro punti l'una dall'altra.Questa la situazione dal 10^ al 17^ posto: San Severo 33, Virtus Bisceglie 32, Corato 30, Atletico Gargano 30, Lucera 30, Rinascita Rutiglianese 30, Real Siti 30, Atletico Apricena 29. Ogni minimo punto, adesso, può fare la differenza.Terza sconfitta consecutiva dunque per il Corato, dopo Trani ed Apricena. Un cammino che si complica ancor di più, visti anche i prossimi impegni: nelle prossime settimane infatti i neroverdi affronteranno Borgorosso Molfetta (6^), Cosmano Foggia (2^), San Marco (3^) e Norba Conversano (7^), con questi ultimi vittoriosi contro la capolista per 0-1. Non sarà assolutamente semplice mantenere la categoria, ma provarci è d'obbligo.