Corato, si chiude il girone d’andata: neroverdi ospiti della Rinascita Rutiglianese

Il match si disputerà allo stadio ‘Dell’Amicizia’ di Capurso, alle ore 15:00

Corato - sabato 20 dicembre 2025 18.32
Promozione, si scende in campo per la 17esima giornata di campionato: il Corato, che sta vivendo un periodo di forte crisi di risultati, è ospite della Rinascita Rutiglianese, nona in classifica a quota 22 punti, quattro in meno dalla zona playoff. L'obiettivo dei neroverdi è chiaro: chiudere al meglio il girone d'andata, per ritrovare un sorriso che manca da troppo tempo. La sfida si disputerà allo stadio 'Dell'Amicizia' di Capurso, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00.

Il periodo del Corato è uno dei peggiori degli ultimi anni, come dimostrato dalle sei sconfitte maturate nelle ultime sette gare stagionali. La vittoria, come ribadito più volte, non arriva dallo scorso 2 novembre, dal match casalingo contro il Noicattaro. Da quel momento, gli uomini di Mastroviti non sono più riusciti a centrare bottino pieno, ma solamente un punto nella trasferta di San Marco.

In questo momento, il Corato deve fare anche i conti con una classifica che inizia a preoccupare, e non poco: 13esimo posto, che ad oggi garantirebbe i playout. La zona della retrocessione diretta, occupata in questo momento dal Real Siti diciassettesimo, dista solamente un punto. Riusciranno i neroverdi a concludere positivamente il 2025?
