Corato, squillo salvezza: il 2026 inizia con il prezioso successo esterno di Lucera

Al ‘Comunale’ termina 2-3 per i neroverdi, che tornano finalmente alla vittoria

Corato - domenica 4 gennaio 2026 21.37
Promozione, nel pomeriggio di domenica 4 gennaio si è disputata la 18esima giornata di campionato: il Corato, reduce dal pareggio esterno di Capurso contro la Rinascita Rutiglianese, ritrova il sorriso ed il successo, nell'importantissimo crocevia contro il Lucera: al 'Comunale' termina 2-3 per i neroverdi, al termine di una partita molto vivace e combattuta. Con questi tre punti, il Corato sale al 13esimo posto, portandosi a tre lunghezze di distanza dalla zona retrocessione diretta.

In seguito a questa vittoria infatti, il Corato pone fine ad un profondo periodo di crisi di risultati che durava da oltre due mesi, ossia dall'ultima vittoria casalinga contro il Noicattaro. Il successo di Lucera rilancia dunque gli uomini di Mastroviti, saliti a 21 punti in graduatoria. La situazione, dall'8^ posto al 17^, è questa qui: Noicattaro 24, Borgorosso Molfetta 24, Virtus Bisceglie 24, San Severo 23, Rutiglianese 23, Corato 21, Atletico Gargano 20, Molfetta 18, Apricena 18, Real Siti 17.

Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Calò, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Suriano, Volpe, Dargenio, Terrone, Scardigno, Campitiello. A sbloccare il match ci pensa capitan Dispoto, abile a realizzare un calcio di rigore. Al 28' il raddoppio firmato Campitiello ma, successivamente, il Lucera accorcia e pareggia i conti, grazie alle reti di Balletta e Anzano. Decisivo, ai fini del risultato, il gol di Pirelli, che realizza il definitivo 2-3.
Armonie di Natale incanta Corato
4 gennaio 2026 Armonie di Natale incanta Corato
Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera
3 gennaio 2026 Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera
