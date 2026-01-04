Corato, squillo salvezza: il 2026 inizia con il prezioso successo esterno di Lucera

Promozione, nel pomeriggio di domenica 4 gennaio si è disputata la 18esima giornata di campionato: il, reduce dal pareggio esterno di Capurso contro la Rinascita Rutiglianese, ritrova il, nell'importantissimo crocevia contro il: al 'Comunale' terminaper i neroverdi, al termine di una partita molto vivace e combattuta. Con questi tre punti, il Corato sale al, portandosi a tre lunghezze di distanza dalla zona retrocessione diretta.In seguito a questa vittoria infatti, ilpone fine ad un profondo periodo di crisi di risultati che durava da oltre due mesi, ossia dall'ultima vittoria casalinga contro il Noicattaro. Il successo di Lucera rilancia dunque gli uomini di Mastroviti, saliti a. La situazione, dall'8^ posto al 17^, è questa qui: Noicattaro 24, Borgorosso Molfetta 24, Virtus Bisceglie 24, San Severo 23, Rutiglianese 23,, Atletico Gargano 20, Molfetta 18, Apricena 18, Real Siti 17.Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Calò, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Suriano, Volpe, Dargenio, Terrone, Scardigno, Campitiello. A sbloccare il match ci pensa capitan Dispoto, abile a realizzare un calcio di rigore. Al 28' il raddoppio firmato Campitiello ma, successivamente, il Lucera accorcia e pareggia i conti, grazie alle reti di Balletta e Anzano. Decisivo, ai fini del risultato, il gol di Pirelli, che realizza il definitivo