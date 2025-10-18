Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti»

Promozione, si scende in campo per la 7^giornata di campionato: il, reduce da due successi consecutivi, ospita la capolista, sin qui perfetta. Il match si disputerà al 'Comunale', pronto a vestire l'abito delle grandi occasioni, in quella che si può definire una partita storica. Calcio d'inizio fissato alle oreIl Corato, in seguito ai quattro pareggi contro Lucera, Molfetta, Real Siti e Virtus Palese, ha decisamente, centrando due vittorie consecutive, ai danni di Virtus Andria e Don Uva e balzando, momentaneamente, alin classifica, a quota dieci punti. Adesso, gli uomini di Mastroviti, sono pronti a centrare il tris ma, di fronte, troveranno unfino ad adesso, e capace di vincere tutte le gare disputate sin qui in stagione, tra campionato e coppa. In vista del big-match della domenica, sono intervenuti ai microfoni di CalcioClub il preparatore dei portieri,, ed il capitano,, pronto a caricare i suoi compagni.: «È una partitaimportante per me e per il mister, essendo tranesi. Ci sarà uno stimolo diverso, ma ci giocheremo le nostre carte, contro una grande squadra. Morale? Le due vittorie ci hanno dato linfa, speriamo di trovare la terza vittoria consecutiva. Noi faremo il nostro gioco, senza cambiare nulla., è una squadra piena di esperienza. Domenica sarà una festa di sport, purtroppo non possiamo ospitare oltre un numero di spettatori, siamo rammaricati. Ci adatteremo alla capienza. A questo proposito,, onde evitare situazioni spiacevoli»Parola anche a capitan: «Tutti vorrebbero giocare questa partita, affrontiamo la prima della classe. Noi siamo giovani, è sempre bello affrontare squadre blasonate. La vivremo come sempre., sono contento. La città ha risposto presente. Due vittorie consecutive? Analizzando le precedenti gare, la prestazione non è mai mancata, abbiamo avuto qualche calo di prestazione. Il mister, da tranese, ci tienea questa partita. Posso ritenermi fortunato ad averlo.»