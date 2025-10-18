Corato Calcio
Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti»

"Purtroppo dobbiamo rispettare la capienza. Invito i tifosi tranesi a non presentarsi in massa"

Corato - sabato 18 ottobre 2025 14.26
Promozione, si scende in campo per la 7^giornata di campionato: il Corato, reduce da due successi consecutivi, ospita la capolista Soccer Trani, sin qui perfetta. Il match si disputerà al 'Comunale', pronto a vestire l'abito delle grandi occasioni, in quella che si può definire una partita storica. Calcio d'inizio fissato alle ore 15:30.

Il Corato, in seguito ai quattro pareggi contro Lucera, Molfetta, Real Siti e Virtus Palese, ha decisamente ingranato la marcia, centrando due vittorie consecutive, ai danni di Virtus Andria e Don Uva e balzando, momentaneamente, al quinto posto in classifica, a quota dieci punti. Adesso, gli uomini di Mastroviti, sono pronti a centrare il tris ma, di fronte, troveranno un Trani impeccabile fino ad adesso, e capace di vincere tutte le gare disputate sin qui in stagione, tra campionato e coppa. In vista del big-match della domenica, sono intervenuti ai microfoni di CalcioClub il preparatore dei portieri, Michele Renda, ed il capitano, Ernesto Dispoto, pronto a caricare i suoi compagni.

Renda: «È una partita emotivamente importante per me e per il mister, essendo tranesi. Ci sarà uno stimolo diverso, ma ci giocheremo le nostre carte, contro una grande squadra. Morale? Le due vittorie ci hanno dato linfa, speriamo di trovare la terza vittoria consecutiva. Noi faremo il nostro gioco, senza cambiare nulla. Trani? È difficile trovare qualche spiraglio in cui colpire, è una squadra piena di esperienza. Domenica sarà una festa di sport, purtroppo non possiamo ospitare oltre un numero di spettatori, siamo rammaricati. Ci adatteremo alla capienza. A questo proposito, invito i tifosi tranesi a non venire in massa, onde evitare situazioni spiacevoli»

Parola anche a capitan Dispoto: «Tutti vorrebbero giocare questa partita, affrontiamo la prima della classe. Noi siamo giovani, è sempre bello affrontare squadre blasonate. La vivremo come sempre. Ritorno a Corato? Aspettavo di giocare allo stadio da quattro anni e mezzo, sono contento. La città ha risposto presente. Due vittorie consecutive? Analizzando le precedenti gare, la prestazione non è mai mancata, abbiamo avuto qualche calo di prestazione. Il mister, da tranese, ci tiene tantissimo a questa partita. Posso ritenermi fortunato ad averlo.»
