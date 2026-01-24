Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»

Promozione, si scende in campo per la 21esima giornata di campionato: il, reduce dal prezioso e pesante successo esterno contro il Real Siti, ospita al 'Comunale' il, quarto in classifica. La partita si preannuncia piuttosto interessante. Calcio d'inizio domenica alle oreIl Corato intende proseguire la: nelle ultime quattro gare infatti, i neroverdi hanno pareggiato contro la Rutiglianese (1-1), vinto a Lucera (2-3), pari con il Molfetta (0-0), e infine l'ultimo successo di Stornarella (0-3). In questo momento, Dispoto e compagni sono, a quota 25 punti, uno in meno dalla zona salvezza.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto Nico, direttore sportivo. Ecco le sue dichiarazioni: «? Stiamo vivendo un buon momento. Domenica scorsa abbiamo vinto uno scontro salvezza importantissimo, dimostrando carattere, qualità e identità. Domenica dovremo dare ilcontro il Palese»«Adesso il, devono aiutarci. È il momento di stoppare le chiacchiere, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Ci sta mancando l'affetto reale della Città. È un momento non altissimo della Corato calcistica, ma è fondamentale.? Ringrazio mister Mastroviti per la sua professionalità. Purtroppo gli allenatori sono giudicati sui risultati. Serviva una scossa, ed ecco la scelta di mister Doudou,. Il mio obiettivo è esclusivamente salvare la squadra»