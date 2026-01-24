Corato Calcio
Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»

“Abbiamo bisogno di tutti. Doudou? Un lusso per la categoria”

Corato - sabato 24 gennaio 2026 12.48
Promozione, si scende in campo per la 21esima giornata di campionato: il Corato, reduce dal prezioso e pesante successo esterno contro il Real Siti, ospita al 'Comunale' il Virtus Palese, quarto in classifica. La partita si preannuncia piuttosto interessante. Calcio d'inizio domenica alle ore 15:00.

Il Corato intende proseguire la striscia di risultati utili consecutivi: nelle ultime quattro gare infatti, i neroverdi hanno pareggiato contro la Rutiglianese (1-1), vinto a Lucera (2-3), pari con il Molfetta (0-0), e infine l'ultimo successo di Stornarella (0-3). In questo momento, Dispoto e compagni sono tredicesimi in graduatoria, a quota 25 punti, uno in meno dalla zona salvezza.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto Nico Como, direttore sportivo. Ecco le sue dichiarazioni: «Periodo? Stiamo vivendo un buon momento. Domenica scorsa abbiamo vinto uno scontro salvezza importantissimo, dimostrando carattere, qualità e identità. Domenica dovremo dare il massimo contro il Palese»

«Adesso il vero tifoso ci deve stare vicino, devono aiutarci. È il momento di stoppare le chiacchiere, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Ci sta mancando l'affetto reale della Città. È un momento non altissimo della Corato calcistica, ma è fondamentale. Doudou? Ringrazio mister Mastroviti per la sua professionalità. Purtroppo gli allenatori sono giudicati sui risultati. Serviva una scossa, ed ecco la scelta di mister Doudou, un lusso per la categoria. Il mio obiettivo è esclusivamente salvare la squadra»
