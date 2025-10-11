Don Uva-Corato, neroverdi a caccia della seconda vittoria consecutiva: parola ai protagonisti

Promozione, si scende in campo per la 6^giornata di campionato: il, reduce da un preziosissimo successo casalingo contro la Virtus Andria, di fronte ad oltre mille spettatori, cerca il secondo successo consecutivo,, attualmente penultimo in graduatoria ed in piena crisi di risultati. Il match si disputerà al 'Di Liddo' di Bisceglie,In seguito ai tre punti di domenica scorsa, i neroverdi hanno fato un balzo notevole in classifica, piazzandosi al settimo posto a quota sette punti e, in caso di successo, potrebbero addirittura affacciarsi nella zona playoff. Certo è che il Corato, dopo aver ritrovato il calore e l'entusiasmo della propria tifoseria, è pronto a confermarsi in campionato, dove è ancora imbattuto. Per l'occasione, sono intervenuti in conferenza stampa tre tesserati: Paolo Campitiello, Daniele Scardigno e Cristian Calò.: "Domenica scorsa è stato incredibile, bello aver visto tutta quella gente. Ti rende orgoglioso, un esordio perfetto con una grande vittoria. Spero e credo che continueremo su questa onda, non vedo l'ora di rigiocare. Dopo questo inizio di campionato, dopo la vittoria si è creato un bel clima, siamo più sereni e determinati. Don Uva? Loro hanno voglia di riscatto, sarà una partita complicata. Doppietta? Una bella soddisfazione."Scardigno: "È stata una forte emozione giocare in casa. Sono qui da quattro anni, avevo sempre giocato a Ruvo prima d'allora. Giocare a Corato, per me è bellissimo. Dobbiamo continuare a migliorare. Il Don Uva conosce la categoria, dovremo essere concentrati. Per me, possiamo puntare ai playoff.: "Uscire dallo spogliatoio e vedere tutta quella gente, è stato davvero un bel colpo d'occhio. Spero che ogni domenica sia così, perché è un motivo di carica maggiore per la squadra. Primo bilancio? Stiamo crescendo, possiamo raggiungere bei traguardi. Obiettivi? Voglio dare il massimo, personalmente cercherò di dare sempre il meglio.