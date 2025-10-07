Fas Basket Corato cede dinanzi all'imponenza del Catanzaro

FAS BASKET CORATO - BASKET ACADEMY CATANZARO 74 – 85

Non è bastata una grande prova a unabella e combattiva. Alla fine a imporsi è Catanzaro che batte i coratini 74-85 dilagando nel finale di un ultimo quarto dai tanti risvolti e su cui tanto ci sarebbe da dire.è di marca ospite con Corato che, però, reagisce subito.segna i primi due punti ufficiali casalinghi del Corato in stagione e, dopo la tripla di, regala il primo vantaggio a Corato (7-6). La gara è molto equilibrata, Catanzaro rimonta e sorpassa andando sul 12-15 con. Corato, però, c'è e con il canestro die le triple die ancoraribalta il risultato volando sul 20-15. Nel finale di quarto i liberi die un canestro dicertificano l'ottimo primo quarto neroverde, chiuso avanti 24-19.che vede partire meglio Catanzaro che impone gioco e ritmo al match. Dopo il canestro del 26-23 di, infatti, gli ospiti trovano un meritato e mortifero 9-0 con, che riporta i viaggianti avanti 26-32 e gela il pubblico coratino. La Fas Basket Corato non ci sta e si rimette a inseguire con i canestri di. I coratini lottano su ogni palla e si avvicinano coronando l'inseguimento e sorpassando con la tripla diche fa esplodere il PalaLosito (38-36). Il tempo si chiude con i due tiri liberi diper gli ospiti che mandano le due squadre all'intervallo lungo sul 38-38.che comincia in modo equilibrato, ma con i coratini che tengono sempre il pallino del gioco in mano. A metà quarto sono i padroni di casa a trovare un gran break e concretizzare ottimi possessi in fase offensiva. L'8-0, frutto dei canestri di capitane di uno splendido(top scorer del match con 34 punti e protagonista assoluto del match), vale il 50-42 che fa tremare di entusiasmo il PalaLosito. La gara, però, cambia di colpo e Catanzaro restituisce nei minuti successivi il break incassato sorpassando addirittura i coratini con il libero di(26 i punti per lui a fine gara). La successiva fase finale del quarto vede grande equilibrio sul parquet con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il comando di un match sempre più intenso ed equilibrato, tanto che al 30simo le due squadre chiudono ancora appaiate, stavolta a quota 58.Ultimo quarto in cui Catanzaro parte meglio. Corato spreca e i calabresi volano sul 58-64 segnando sei punti di fila. La reazione dei coratini è nei 5 punti in fila diche riportano sotto i baresi e riaccendono il tifo coratino. La gara è equilibrata, ma Catanzaro si fa preferire e scappa via nel punteggio approfittando anche di alcune discutibili decisioni arbitrali che privano i locali di alcuni suoi uomini chiave nel momento topico della gara. Catanzaro è infallibile dalla lunetta e vola sul 63-71. i coratini non ci stanno e cone l'inesauribiletentano una disperata rimonta arrivando sul 72-77. I neroverdi hanno anche con lo stessola palla del -2, ma la sbagliano e subiscono poi il contraccolpo psicologico lasciando via libera agli ospiti che nel finale dilagano e trovano sulla sirena finale la tripla del 74-85 con. Un punteggio forse troppo severo nei confronti di unache, contro tutto e tutti, è stata in partita sino ad un minuto dalla fine.: Manisi 2, cabodevilla 6, Virgili, Basile 6, Corral 8, De Rossi 2, Mulevicius 5, Diaz, Capocotta 11, Paoletti 34, Capasso n.e., Bavaro n.e.. All. Gattone Ass.All. Silvestrini: Greco, Mainoldi, Battaglia 2, Gaye 9, Albertinazzi 2, Canestrari 2, Bartolozzi 20, Okiljevic 15, Tyrtyshmyk 26, Basile 4, Giglio, Dozic 5. All. Santambrogio: De Carlo di Lecce e Tornese di Monteroni (LE): 24-19 38-38 58-58 74-85