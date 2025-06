Fas Basket Corato, confermato coach Juan Manuel Gattone

A neanche tre settimane dalla fine ufficiale della stagione, arriva il primo tassello del nuovo, targato 2025/2026. La società del presidentecomunica, infatti, che l'allenatore della prima squadra sarà ancora coachContinua, quindi, il sodalizio tra il tecnico argentino di Pergamino e la società del presidente Marulli, giunto alla sua terza stagione sulla panchina neroverde.Nonostante una stagione meno esaltante rispetto alla sua prima e alle attese della vigilia,ha centrato la salvezza in serie B Interregionale ed è riuscito per il secondo anno consecutivo con l'under 19 eccellenza ad arrivare agli spareggi per l'accesso alle finali nazionali, battuto da Torino in semifinale.Il grande lavoro giornaliero in palestra e la crescita di alcuni ragazzi giovani sotto la sua guida hanno convinto la società coratina a dargli fiducia, sulla base anche dell'ottimo finale di stagione della squadra che nella seconda parte di stagione ha vinto 12 delle 13 gare interne disputate al PalaLosito, sfiorando la salvezza diretta nei playout dove Corato è arrivata quinta.Sta ora a coach Gattone rilanciare le ambizioni di una piazza che ha fame di basket e di spingere i propri ragazzi alla vittoria.