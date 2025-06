Fas Basket Corato, Romeo Trionfo sarà il General Manager nella prossima stagione

Si arricchisce di una nuova importante pedina lo staff societario neroverde. Ilcomunica con grande soddisfazione che il nuovo general manager per la prossima stagione saràClasse 1985, Romeo torna a Corato dopo averla lasciata 15 anni fa, nel 2010. Trionfo, infatti, ha vestito la maglia neroverde per una sola stagione, nel 2009/2010, conin panchina, in cui, però, ha conquistato i cuori dei tifosi neroverdi, lasciando grandi e bellissimi ricordi. Oggi, dopo la fine di una bella e lunga carriera agonistica, il ritorno sotto le 4 Torri come dirigente e un nuovo inizio, con la stessa voglia e la stessa fame di quando era giocatore.Mesagnese doc, Romeo lascia la sua terra a 15 anni per approdare nelle giovanili della Scavolini Pesaro, da cui ha inizio la sua ottima carriera. Ala forte, molto tecnico e grande leader e trascinatore, Romeo ha giocato in piazze importanti come Vado Ligure, Francavilla, Benevento, Cassino, Montegranaro e Omegna, dove è stato anche capitano, prima di chiudere la carriera a Mesagne, lì dove tutto ha avuto inizio. Una carriera ricca di successi, in cui Trionfo si è sempre fatto apprezzare da tutti coloro che lo hanno visto giocare.Raggiunto Romeo al telefono, queste sono le sue prime parole della sua seconda vita in neroverde: «Innanzitutto ringrazio il presidente Marulli e tutta la società per avermi chiamato e dato questa enorme opportunità. Torno in una città dove, anche se sono rimasto solo un anno, mi sono sentito come a casa mia. Ho ancora tanti amici a Corato e porto dentro tanti ricordi e sensazioni bellissime che non vedo l'ora di riprovare».«Sarebbero tante le cose che mi vengono in mente pensando a Corato, ma ci sarà tempo e modo per parlarne. Detto questo, so che il compito che mi attende è impegnativo, ma al contempo è anche molto stimolante e cercherò di svolgerlo al meglio per non deludere chi ha creduto in me», prosegue Trionfo, «Mi aspetta un duro lavoro, dovrò imparare tanto, ma le sfide e le responsabilità mi sono sempre piaciute e le ho sempre accettate senza paura. Non vedo l'ora di ritornare a Corato per iniziare a lavorare con la società e tuffarmi in questa nuova bellissima avventura. Per ora saluto tutti i tifosi neroverdi, ci vediamo presto».Trionfo vestirà l'importante ruolo di, occupandosi a 360° sia di aspetti tecnici sia manageriali di prima squadra, settore giovanile e minibasket, lavorando a stretto contatto con società e tecnici.