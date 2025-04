Girone playoff: l'Adriatica Industriale Virtus Corato batte il Manfredonia

ADRIATICA INDUSTRIALE NUOVA VIRTUS CORATO – TUCSON MANFREDONIA 79 – 67

MANFREDONIA: Alvisi 2, Ba Ibrahima 17, Carmone 7, Chiappinelli 11, Ciociola A.9, Grasso 10, Mafrolla, Manfredi 11, Totaro NE, Bottalico, Prencipe, Vuovolo. Coach: Carbone

PARZIALI: 24-12, 15-21, 16-11, 24-23

ARBITRI: Di Pietro di Foggia e Tandoi di Corato

Chiude con una vittoria il suo girone playoff l', che davanti al proprio pubblico, batte 79-67 la capolista del "gironcino". La partita era ininfluente sia per le posizioni in classifica già definite sia per il prosieguo stagionale con entrambi i team impegnati nella finale promozione per accedere alla serie C, ma era importante vincere e testare schemi e tenuta mentale in vista della finale in cui regna ancora incertezza: avversaria e date, infatti, sono ancora in attesa di definizione.Sul match, giocatosi domenica mattina dopo il rinvio del giorno precedente a causa della concomitanza con i funerali di Papa Francesco, poco da dire. La partita è stata sin da subito ben interpretata dai baresi che sono partiti forte, imponendo gioco e ritmo alla gara. Nel primo quarto tanto Corato sia in attacco sia in difesa, con Manfredonia che non ha trovato il bandolo della matassa, chiudendo sotto 24-12 dopo 10 minuti.Secondo quarto con i foggiani che provano a rientrare nel vivo del match, cercando di impensierire i baresi. La gara rimane viva e piacevole con i coratini che, però, tengono bene il campo e arrivano all'intervallo lungo sempre in vantaggio anche se di soli 6 punti (39-33).Rientro dagli spogliatoi dopo la pausa che vede sempre i locali comandare le operazioni. La gara si mantiene interessante e le due squadre provano a vincerla, nonostante il match praticamente non serva a nessuno. Corato ci tiene a far bene davanti ai suoi tifosi e gioca senza risparmiarsi, mettendo in difficoltà i sipontini che non riescono a tenere il passo dei locali, che riescono ad allungare nuovamente, chiudendo il terzo periodo sul 55-44.Ultimo quarto con i coratini che controllano i tentativi di rimonta ospite e gestiscono bene il parziale. Manfredonia ci prova, ma i coratini sono bravi a rispondere colpo su colpo e a vincere la sfida 79-67.CORATO: Piccarreta 14, Liso 8, D'Introno 5, Amendolagine 19, Scaringella L. 10, Tarricone 1, Mazzilli 3, Lasorsa 13, Marcone 2, Piarulli 4, Petrone. Coach: Carnicella. Assistant coach: Malerba, Ferrante.