Il Corato cerca una vittoria che manca da oltre un mese: al ‘Comunale’ arriva la Virtus Bisceglie

Calcio d'inizio alle ore 14:30

Corato - venerdì 5 dicembre 2025 20.44
Promozione, si scende in campo per la 14esima giornata di campionato: il Corato, in piena crisi di risultati, cerca adesso i tre punti. Al 'Comunale' arriva la Virtus Bisceglie, in quello che si prospetta un match molto delicato. In questo momento, i biscegliesi sono dodicesimi a quota 14 punti mentre, i neroverdi, occupano la nona posizione a 17. La zona playoff, adesso, dista ben otto lunghezze. Calcio d'inizio alle ore 14:30.

Il Corato di mister Mastroviti cerca una vittoria che manca da oltre un mese, dalla sfida casalinga contro il Noicattaro (2 novembre), seguita dalla batosta di Molfetta contro il Borgorosso (5-1), dalla sconfitta interna contro la Cosmano Foggia (1-2) , dal pari di San Marco (0-0) e dalla cocente partita di Mola contro il Bit Mola (1-0). Vincere domenica significherebbe moltissimo per Dispoto e compagni, anche in vista dei prossimi impegni.

D'altro canto, la squadra allenata da mister Bovino non riesce a portare a casa l'intera posta in palio dall'ultimo 19 ottobre, dalla vittoria di misura contro l'Atletico Apricena. In seguito, quattro pareggi, contro Virtus Andria, Borgorosso Molfetta, San Marco e Cosmano Foggia, e due sconfitte, subite dalla capolista Soccer Trani e dal Noicattaro.

La sfida del 'Comunale' dunque si preannuncia piuttosto equilibrata, tra due squadre in cerca di riscatto dopo settimane assolutamente non semplici.
