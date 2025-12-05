Il Corato cerca una vittoria che manca da oltre un mese: al ‘Comunale’ arriva la Virtus Bisceglie

Promozione, si scende in campo per la 14esima giornata di campionato: il, in piena crisi di risultati, cerca adesso i tre punti. Al 'Comunale' arriva la, in quello che si prospetta un match molto delicato. In questo momento, i biscegliesi sono dodicesimi a quota 14 punti mentre, i neroverdi, occupano la. La zona playoff, adesso, dista ben otto lunghezze. Calcio d'inizio alle oreIl Corato di mister Mastroviti cerca una vittoria che manca da oltre un, dalla sfida casalinga contro il Noicattaro (2 novembre), seguita dalla batosta di Molfetta contro il Borgorosso (5-1), dalla sconfitta interna contro la Cosmano Foggia (1-2) , dal pari di San Marco (0-0) e dalla cocente partita di Mola contro il Bit Mola (1-0). Vincere domenica significherebbe moltissimo per Dispoto e compagni, anche in vista dei prossimi impegni.D'altro canto, la squadra allenata da mister Bovino non riesce a portare a casa l'intera posta in palio dall'ultimo 19 ottobre, dalla vittoria di misura contro l'Atletico Apricena. In seguito, quattro pareggi, contro Virtus Andria, Borgorosso Molfetta, San Marco e Cosmano Foggia, e due sconfitte, subite dalla capolista Soccer Trani e dal Noicattaro.La sfida del 'Comunale' dunque si preannuncia piuttosto equilibrata, tra due squadre in cerca di riscatto dopo settimane assolutamente non semplici.