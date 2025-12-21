Corato Calcio
Corato Calcio
Calcio

Il Corato chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 contro la Rinascita Rutiglianese

I neroverdi rimangono in zona playout, a quota 18 punti

Corato - domenica 21 dicembre 2025 20.25
Promozione, nel pomeriggio di domenica 21 dicembre si è disputata la 17esima giornata di campionato: il Corato, reduce da quattro sconfitte consecutive, torna a muovere la classifica, pareggiando contro la Rinascita Rutiglianese: allo stadio 'Dell'Amicizia' di Capurso termina 1-1, al termine di una partita piuttosto equilibrata, decisa dalle reti di Quercia e Foggetti. Con questo pareggio, i neroverdi scendono al 14esimo posto, rimanendo ad un punto dalla retrocessione diretta.

Gli uomini di Mastroviti infatti, in seguito a questo pari, salgono a 18 punti, non sufficienti al momento per ambire ad una salvezza. La graduatoria, nella parte bassa, è piuttosto equilibrata, dal 10^ al 17^ posto ci sono: Noicattaro 21, Virtus Bisceglie 21, San Severo 20, Atletico Gargano 19, Corato 18, Atletico Apricena 18, Molfetta 18, Real Siti 17. All'ultimo posto la Virtus Andria, a 5.

Continua dunque il periodo di crisi del Corato, che non centra la vittoria dallo scorso 2 novembre, dal match casalingo contro il Noicattaro, seguito da 6 sconfitte (Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Norba Conversano, Virtus Bisceglie, San Severo, Atletico Gargano) e 2 pareggi (San Marco e Rinascita Rutiglianese). Nel prossimo turno, che sancirà la prima giornata di ritorno, il Corato farà visita al Lucera.
  • Usd Corato Calcio
Il Natale dell' I.C. TATTOLI-DE GASPERI a fianco di Medici senza frontiere
21 dicembre 2025 Il Natale dell' I.C. TATTOLI-DE GASPERI a fianco di Medici senza frontiere
L’Italia R1PUD1A la guerra il Liceo Artistico sceglie la pace
21 dicembre 2025 L’Italia R1PUD1A la guerra il Liceo Artistico sceglie la pace
Altri contenuti a tema
Corato, si chiude il girone d’andata: neroverdi ospiti della Rinascita Rutiglianese Corato, si chiude il girone d’andata: neroverdi ospiti della Rinascita Rutiglianese Il match si disputerà allo stadio ‘Dell’Amicizia’ di Capurso, alle ore 15:00
Corato in zona retrocessione: al ‘Comunale’ passa l’Atletico Gargano 0-1 Corato in zona retrocessione: al ‘Comunale’ passa l’Atletico Gargano 0-1 Quarta sconfitta consecutiva per i neroverdi: decide il match Blanco
Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’ Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’ Calcio d’inizio alle ore 14:30: ingresso gratuito fino ai 16 anni
Corato, adesso è crisi vera: vince il San Severo 2-1 Corato, adesso è crisi vera: vince il San Severo 2-1 Neroverdi vicinissimi alla zona retrocessione
San Severo-Corato, Colabella: «Cordate? Se ne parla, ma non ho ricevuto chiamate» San Severo-Corato, Colabella: «Cordate? Se ne parla, ma non ho ricevuto chiamate» “Un grazie agli sponsor attuali, sono la colonna portante di questa società”
Il Corato non sa più vincere: al ‘Comunale’ passa la Virtus Bisceglie 1-2 Il Corato non sa più vincere: al ‘Comunale’ passa la Virtus Bisceglie 1-2 I neroverdi scivolano al decimo posto in classifica, avvicinandosi ai playout
Il Corato cerca una vittoria che manca da oltre un mese: al ‘Comunale’ arriva la Virtus Bisceglie Il Corato cerca una vittoria che manca da oltre un mese: al ‘Comunale’ arriva la Virtus Bisceglie Calcio d'inizio alle ore 14:30
Corato, parla Colabella: «Cittadini, tifosi, abbiamo bisogno di voi. Riempiamo lo stadio» Corato, parla Colabella: «Cittadini, tifosi, abbiamo bisogno di voi. Riempiamo lo stadio» «Rivolgo un appello chiaro e diretto alla LND: intervenite, attenzionate maggiormente la classe arbitrale»
Corato, si chiude il girone d’andata: neroverdi ospiti della Rinascita Rutiglianese
20 dicembre 2025 Corato, si chiude il girone d’andata: neroverdi ospiti della Rinascita Rutiglianese
Da oggetti di scarto a natività: “Una mostra di arte e fantasia” del maestro Francesco Lastella
20 dicembre 2025 Da oggetti di scarto a natività: “Una mostra di arte e fantasia” del maestro Francesco Lastella
Corato Sound Fest 2025: Piazza Sedile si anima con i giovani talenti musicali pugliesi
20 dicembre 2025 Corato Sound Fest 2025: Piazza Sedile si anima con i giovani talenti musicali pugliesi
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
20 dicembre 2025 Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
A Corato arriva “La Dolce Vita di Pais”, mostra personale di Rodrigo Pais
20 dicembre 2025 A Corato arriva “La Dolce Vita di Pais”, mostra personale di Rodrigo Pais
Laboratori Urbani in rete 2017: una nuova opportunità per le associazioni giovanili
19 dicembre 2025 Laboratori Urbani in rete 2017: una nuova opportunità per le associazioni giovanili
“Incanto in Via Sant’Elia”: la cena di comunità che unisce Corato
19 dicembre 2025 “Incanto in Via Sant’Elia”: la cena di comunità che unisce Corato
“Natale per tutti”: al via a Corato la campagna di raccolta giocattoli
19 dicembre 2025 “Natale per tutti”: al via a Corato la campagna di raccolta giocattoli
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.