Il Corato chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 contro la Rinascita Rutiglianese

Promozione, nel pomeriggio di domenica 21 dicembre si è disputata la 17esima giornata di campionato: il, reduce da quattro sconfitte consecutive, torna a muovere la classifica, pareggiando contro la: allo stadio 'Dell'Amicizia' di Capurso terminaal termine di una partita piuttosto equilibrata, decisa dalle reti di Quercia e Foggetti. Con questo pareggio, i neroverdi scendono alposto, rimanendo ad un punto dalla retrocessione diretta.Gli uomini di Mastroviti infatti, in seguito a questo pari, salgono a, non sufficienti al momento per ambire ad una salvezza. La graduatoria, nella parte bassa, è piuttosto equilibrata, dal 10^ al 17^ posto ci sono: Noicattaro 21, Virtus Bisceglie 21, San Severo 20, Atletico Gargano 19,, Atletico Apricena 18, Molfetta 18, Real Siti 17. All'ultimo posto la Virtus Andria, a 5.Continua dunque ildel Corato, che non centra la vittoria dallo scorso 2 novembre, dal match casalingo contro il Noicattaro, seguito da(Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Norba Conversano, Virtus Bisceglie, San Severo, Atletico Gargano) e(San Marco e Rinascita Rutiglianese). Nel prossimo turno, che sancirà la prima giornata di ritorno, il Corato farà visita al Lucera.