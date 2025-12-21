Calcio
Il Corato chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 contro la Rinascita Rutiglianese
I neroverdi rimangono in zona playout, a quota 18 punti
Corato - domenica 21 dicembre 2025 20.25
Promozione, nel pomeriggio di domenica 21 dicembre si è disputata la 17esima giornata di campionato: il Corato, reduce da quattro sconfitte consecutive, torna a muovere la classifica, pareggiando contro la Rinascita Rutiglianese: allo stadio 'Dell'Amicizia' di Capurso termina 1-1, al termine di una partita piuttosto equilibrata, decisa dalle reti di Quercia e Foggetti. Con questo pareggio, i neroverdi scendono al 14esimo posto, rimanendo ad un punto dalla retrocessione diretta.
Gli uomini di Mastroviti infatti, in seguito a questo pari, salgono a 18 punti, non sufficienti al momento per ambire ad una salvezza. La graduatoria, nella parte bassa, è piuttosto equilibrata, dal 10^ al 17^ posto ci sono: Noicattaro 21, Virtus Bisceglie 21, San Severo 20, Atletico Gargano 19, Corato 18, Atletico Apricena 18, Molfetta 18, Real Siti 17. All'ultimo posto la Virtus Andria, a 5.
Continua dunque il periodo di crisi del Corato, che non centra la vittoria dallo scorso 2 novembre, dal match casalingo contro il Noicattaro, seguito da 6 sconfitte (Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Norba Conversano, Virtus Bisceglie, San Severo, Atletico Gargano) e 2 pareggi (San Marco e Rinascita Rutiglianese). Nel prossimo turno, che sancirà la prima giornata di ritorno, il Corato farà visita al Lucera.
