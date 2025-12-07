Il Corato non sa più vincere: al ‘Comunale’ passa la Virtus Bisceglie 1-2

Promozione, nel pomeriggio di domenica 7 dicembre si è disputata la 14esima giornata di campionato: il, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro, incassa la, nella delicata sfida contro la: al 'Comunale' termina, che agganciano così i neroverdi a quotapunti. Adesso, Dispoto e compagni sono alin classifica, a soli tre punti di distanza dalla zona retrocessione (playout).Il Corato è entrato in un. L'ultima vittoria risale al 2 novembre, nel successo casalingo contro il Noicattaro. Da lì in poi, gli uomini di Mastroviti hanno subito la pesante sconfitta esterna contro il Borgorosso Molfetta (5-1), seguita da quella contro la Cosmano Foggia (1-2). Dopodiché il prezioso pareggio di San Marco (0-0), a cui non si è riusciti a dare continuità. Nell'ultimo turno l'ennesima partita persa contro il Bit Mola (1-0) e, per concludere, ilIn campo schierati Zinfollino, Calò, Muciaccia, Dispoto, Fanelli, Suriano, D'argento, Volpe, Bagnara, Scardigno e Pirelli. La prima frazione è di marca Virtus Bisceglie, che sigla le due reti utili ai fini del match con le firme di Dell'Olio e Di Molfetta, abili a realizzare lo 0-1 e lo 0-2. Nel secondo tempo segna per il Corato il neo-arrivato Nando Terrone, ma non basta per salvare i suoi: