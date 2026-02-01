Calcio
Il Corato non va oltre l’1-1 contro la Virtus Andria: neroverdi sempre in zona playout
I neroverdi salgono a quota 27 in classifica
Corato - domenica 1 febbraio 2026 21.46
Promozione, nel pomeriggio di domenica 1 febbraio si è disputata la 22esima giornata di campionato: il Corato, reduce dallo scialbo pareggio interno contro il Virtus Palese, centra il secondo pari di fila, contro la Virtus Andria, fanalino di coda: al 'Sant'Angelo dei Ricchi' termina 1-1. In rete il solito Campitiello. Con questo punto, i neroverdi mantengono la 13esima posizione, rimanendo ad un punto di distanza dalla zona salvezza.
In seguito a questo match infatti, il Corato sale a 27 punti, uno in meno del San Severo, fermo a 28. Sesto risultato utile consecutivo per gli uomini di Doudou, che però oggi avrebbero dovuto e potuto fare di più, vista la situazione in classifica che, in questo momento, racconta di un equilibrio costante. Dal 10^ al 17^ posto: Lucera 29, Virtus Bisceglie 29, San Severo 28, Corato 27, Molfetta 26, Atletico Gargano 24, Atletico Apricena 22, Real Siti 21.
Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Dispoto, Pirelli, Suriano, Tedone, Volpe, Terrone, Dargenio, Campitiello. La prima frazione si chiude con il vantaggio della Virtus Andria, grazie alla rete di Fabio Cascione. Nella ripresa il Corato riesce a ristabilire l'equilibrio, grazie ad una prodezza di Campitiello, che firma il definitivo 1-1. Nel prossimo turno, i neroverdi ospiteranno il Don Uva.
