Il Corato saluta la Coppa: passa il Virtus Bisceglie

Al ‘Di Liddo’ termina 1-1, non abbastanza per superare il turno

Corato - venerdì 3 ottobre 2025 13.39
Coppa Italia Promozione, il Corato viene eliminato dal Virtus Bisceglie: in seguito al 2-2 maturato nella gara di andata, al 'Di Liddo' la gara termina 1-1, risultato che premia i biscegliesi. Quanto alla formazione iniziale, mister Mastroviti si affida all'undici composto da Camerino, Massari, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Suriano, Dargenio, Scardigno, Leonetti, Petrone e Frappampina. Il risultato si sblocca dopo quindici minuti: Papagni viene atterrato in area di rigore, dal dischetto si presenta Musacco, portiere del Virtus Bisceglie, che spiazza Camerino, portando i suoi in vantaggio: 1-0.

La prima frazione termina così. Il Corato, al 60', agguanta il pareggio: calcio di rigore realizzato da Leonetti, che non sbaglia. Al 66' tentativo di Patierno per i padroni di casa, conclusione bloccata da Camerino. Sessanta secondi più tardi Frappampina è bloccato in uscita dall'ottimo intervento di Musacco. I biscegliesi gestiranno la gara sino al triplice fischio: Virtus Bisceglie 1-1 Corato. Neroverdi che salutano la Coppa e, adesso, dovranno concentrarsi esclusivamente sul campionato. Domenica, al 'Comunale, arriva la Virtus Andria. Calcio d'inizio alle ore 15.30. Dispoto e compagni cercano il primo successo, in seguito a ben quattro pareggi consecutivi.
