Il Corato saluta la Coppa: passa il Virtus Bisceglie

: in seguito al 2-2 maturato nella gara di andata,, risultato che premia i biscegliesi. Quanto alla formazione iniziale, mister Mastroviti si affida all'undici composto da Camerino, Massari, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Suriano, Dargenio, Scardigno, Leonetti, Petrone e Frappampina. Il risultato si sblocca dopo quindici minuti: Papagni viene atterrato in area di rigore, dal dischetto si presenta Musacco, portiere del Virtus Bisceglie, che spiazza Camerino, portando i suoi in vantaggio: 1-0.La prima frazione termina così. Il Corato, al 60', agguanta il pareggio: calcio di rigore realizzato da Leonetti, che non sbaglia. Al 66' tentativo di Patierno per i padroni di casa, conclusione bloccata da Camerino. Sessanta secondi più tardi Frappampina è bloccato in uscita dall'ottimo intervento di Musacco. I biscegliesi gestiranno la gara sino al triplice fischio: Virtus Bisceglie 1-1 Corato. Neroverdi che salutano la Coppa e, adesso,. Domenica, al 'Comunale, arriva la Virtus Andria. Calcio d'inizio alle ore 15.30. Dispoto e compagni cercano il primo successo, in seguito a ben quattro pareggi consecutivi.