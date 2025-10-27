Calcio
Il Corato torna al successo: 0-3 all’Atletico Apricena
Una vittoria che vale il sesto posto in classifica ai neroverdi
Corato - lunedì 27 ottobre 2025 19.02
Promozione, si è conclusa domenica, 26 ottobre, l'8^giornata di campionato: il Corato, in seguito alla batosta contro il Trani, torna al successo, battendo l'Atletico Apricena: al 'Madre-Pietra' termina 0-3 per i neroverdi, al termine di una gara praticamente perfetta. Tre punti fondamentali, che valgono la sesta posizione in classifica, a quota 13 punti. La zona play-off, occupata momentaneamente da Lucera, San Marco, Virtus Palese e Cosmano Foggia, dista solamente tre lunghezze.
Quanto alla cronaca, mister Mastroviti si affida, per l'occasione, al seguente undici: Zinfollino, Calò, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Suriano, Frappampina, Pirelli, Campitiello, Scardigno, Volpe. Quest'ultimo sblocca la contesa mentre, successivamente, ci pensa capitan Dispoto a raddoppiare su calcio di rigore. Si va a riposo sullo 0-2 per il Corato. Nella ripresa continua l'ottima prestazione dei coratini, con Scardigno che sigla la rete del definitivo 0-3.
Statistiche alla mano, questo Corato sta andando oltre ogni pronostico: 3 vittorie (Virtus Andria, Don Uva, Apricena), quattro pareggi (Lucera, Molfetta, Real Siti, Palese), ed una sola sconfitta, contro la corazzata Trani. Sesto miglior attacco del campionato, con 14 reti realizzate, e settima difesa, con 10 gol subiti. Nel prossimo turno, i neroverdi ospitano il Noicattaro, tredicesimo. La sfida si disputerà al 'Comunale', con calcio d'inizio alle 14.30.
