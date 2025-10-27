Corato Calcio
Corato Calcio
Calcio

Il Corato torna al successo: 0-3 all’Atletico Apricena

Una vittoria che vale il sesto posto in classifica ai neroverdi

Corato - lunedì 27 ottobre 2025 19.02
Promozione, si è conclusa domenica, 26 ottobre, l'8^giornata di campionato: il Corato, in seguito alla batosta contro il Trani, torna al successo, battendo l'Atletico Apricena: al 'Madre-Pietra' termina 0-3 per i neroverdi, al termine di una gara praticamente perfetta. Tre punti fondamentali, che valgono la sesta posizione in classifica, a quota 13 punti. La zona play-off, occupata momentaneamente da Lucera, San Marco, Virtus Palese e Cosmano Foggia, dista solamente tre lunghezze.

Quanto alla cronaca, mister Mastroviti si affida, per l'occasione, al seguente undici: Zinfollino, Calò, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Suriano, Frappampina, Pirelli, Campitiello, Scardigno, Volpe. Quest'ultimo sblocca la contesa mentre, successivamente, ci pensa capitan Dispoto a raddoppiare su calcio di rigore. Si va a riposo sullo 0-2 per il Corato. Nella ripresa continua l'ottima prestazione dei coratini, con Scardigno che sigla la rete del definitivo 0-3.

Statistiche alla mano, questo Corato sta andando oltre ogni pronostico: 3 vittorie (Virtus Andria, Don Uva, Apricena), quattro pareggi (Lucera, Molfetta, Real Siti, Palese), ed una sola sconfitta, contro la corazzata Trani. Sesto miglior attacco del campionato, con 14 reti realizzate, e settima difesa, con 10 gol subiti. Nel prossimo turno, i neroverdi ospitano il Noicattaro, tredicesimo. La sfida si disputerà al 'Comunale', con calcio d'inizio alle 14.30.
  • Usd Corato Calcio
Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre
27 ottobre 2025 Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre
“Dai equilibrio al tuo respiro” torna nelle scuole di Corato
27 ottobre 2025 “Dai equilibrio al tuo respiro” torna nelle scuole di Corato
Altri contenuti a tema
Apricena-Corato, neroverdi alla ricerca del riscatto. Renda: «Sarà una partita tosta» Apricena-Corato, neroverdi alla ricerca del riscatto. Renda: «Sarà una partita tosta» E ancora: “Dobbiamo tornare a macinare e fare punti, per alzare il morale della squadra”
Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi Crolla l’imbattibilità del Corato, dopo sette giornate di campionato
Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti» Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti» "Purtroppo dobbiamo rispettare la capienza. Invito i tifosi tranesi a non presentarsi in massa"
Corato, adesso si fa sul serio: secondo successo consecutivo. 0-1 al Don Uva Corato, adesso si fa sul serio: secondo successo consecutivo. 0-1 al Don Uva Pirelli decide la sfida del ‘Di Liddo’: il Corato balza al quinto posto
Don Uva-Corato, neroverdi a caccia della seconda vittoria consecutiva: parola ai protagonisti Don Uva-Corato, neroverdi a caccia della seconda vittoria consecutiva: parola ai protagonisti Il match si disputerà al ‘Di Liddo’: calcio d’inizio ore 11:00
Corato, domenica da incorniciare: 5-0 alla Virtus Andria davanti ad oltre mille tifosi Corato, domenica da incorniciare: 5-0 alla Virtus Andria davanti ad oltre mille tifosi Indimenticabile il ritorno al 'Comunale', gremito in ogni ordine di posto
Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito» Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito» Il match si disputerà al 'Comunale', calcio d'inizio ore 15.30
Il Corato saluta la Coppa: passa la Virtus Bisceglie Il Corato saluta la Coppa: passa la Virtus Bisceglie Al ‘Di Liddo’ termina 1-1, non abbastanza per superare il turno
Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato
27 ottobre 2025 Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato
Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale»
27 ottobre 2025 Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale»
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
27 ottobre 2025 Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
27 ottobre 2025 Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
27 ottobre 2025 Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
Il Comune di Corato ammesso al finanziamento regionale per la realizzazione di un’area camper
27 ottobre 2025 Il Comune di Corato ammesso al finanziamento regionale per la realizzazione di un’area camper
Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato
27 ottobre 2025 Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.