Il Corato torna al successo: 0-3 all’Atletico Apricena

Promozione, si è conclusa domenica, 26 ottobre, l'8^giornata di campionato: il, in seguito alla batosta contro il Trani, torna al successo, battendo: al 'Madre-Pietra' terminaper i neroverdi, al termine di una gara praticamente perfetta. Tre punti fondamentali, che valgono lain classifica, a quota 13 punti. La zona play-off, occupata momentaneamente da Lucera, San Marco, Virtus Palese e Cosmano Foggia, dista solamente tre lunghezze.Quanto alla cronaca, mister Mastroviti si affida, per l'occasione, al seguente undici: Zinfollino, Calò, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Suriano, Frappampina, Pirelli, Campitiello, Scardigno,. Quest'ultimo sblocca la contesa mentre, successivamente, ci pensa capitana raddoppiare su calcio di rigore. Si va a riposo sullo 0-2 per il Corato. Nella ripresa continua l'ottima prestazione dei coratini, conche sigla la rete del definitivo 0-3.Statistiche alla mano, questo Corato sta andando: 3 vittorie (Virtus Andria, Don Uva, Apricena), quattro pareggi (Lucera, Molfetta, Real Siti, Palese), ed una sola sconfitta, contro la corazzata Trani. Sesto miglior attacco del campionato, con 14 reti realizzate, e settima difesa, con 10 gol subiti. Nel prossimo turno, i neroverdi ospitano il Noicattaro, tredicesimo. La sfida si disputerà al 'Comunale', con calcio d'inizio alle 14.30.